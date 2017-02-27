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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:00
Shaman написав:
а кто пишет-то???
сегодня накатал целую статью на эту тему viewtopic.php?p=4960952#p4960952
- у меня совсем другие причинно-следственные связи получились...
там есть еще один ньюанс, который "вылез" во время еще прошлогоднего скандала при протаскивании законом повышенных тарифов выкупа "зеленой" энергии! А именно, ее вырабатывают на юге, где нет достаточного электропотребления, при том, что наши допотопные энергосети НЕ в состоянии ВСЕ производимые днем мощности перебрасывать потребителям в другие регионы Украины! И в Крым ее уже не сбросить! Поэтому напр., харьковская обл. дозапитывалась от РФ (по крайнец мере, ДО 2014-го!)
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:37
Причина - ахметка и его марионетки в правительстве, которые уничтожают атомную энергетику как главного конкурента этого рыжего бандита и убийцы, место которому на нарах.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:43
Миша-клиент написав: Shaman написав:
а кто пишет-то???
сегодня накатал целую статью на эту тему viewtopic.php?p=4960952#p4960952
- у меня совсем другие причинно-следственные связи получились...
там есть еще один ньюанс, который "вылез" во время еще прошлогоднего скандала при протаскивании законом повышенных тарифов выкупа "зеленой" энергии! А именно, ее вырабатывают на юге, где нет достаточного электропотребления, при том, что наши допотопные энергосети НЕ в состоянии ВСЕ производимые днем мощности перебрасывать потребителям в другие регионы Украины! И в Крым ее уже не сбросить! Поэтому напр., харьковская обл. дозапитывалась от РФ (по крайнец мере, ДО 2014-го!)
І поки Харківська отримувала енергію з Росії
а - будувалась гілка з Рівенської АЕС до Києва
б - енергія з південної АЕС йшла в Крим
Як тільки запустилась гілка з Рівенської в Київ. так відразу
а - дивно/синхронно з запуском , націоналісти повалили опори і ми перестали поставляти в Крим
б - обєми які Київ отримав з Рівенської, ми перекинули в Харків і відмовились від російської...
Це мистецтво керування... а не викрики зрада..
Поки не могли забезпечити Харків-змушені були забезпечувати Крим...
При цьому встигли ледве-ледве
москалики також були не дурні і тягнули енергокабель з Кубані...
Ми встигли на пару місяців скорше...
Якби скорше встигли б москалики - не факт що в Харкові не активізувалась якась ХеНЕЕр
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 12 тра, 2020 01:30
Starikan написав:
Шахты надо категорически закрывать, они наносят урон больше, чем коррупция.
Вы даже не представляете, какая коррупция на шахтах. Даже на единственной ш.Артем АМКР.
Индус все знает, но у него такая сверх прибыль, что дает своим местным аборигенам, так называемым менеджерам, тоже "немного" поиметь.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 01:58
Starikan написав: rasmus написав:
Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
На выращивание нет времени, как и углубление в глобальные проблемы мироздания.
Живу и радуюсь! Чего и всем желаю!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 02:52
Shaman написав: jump написав:В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників.
"Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.
Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.
"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.
Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.
"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець. Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії
Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.
"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.
Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.
Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ
а кто пишет-то???
сегодня накатал целую статью на эту тему viewtopic.php?p=4960952#p4960952
- у меня совсем другие причинно-следственные связи получились
вкратце, одна из основных причин проблем в энергетике сегодня - резкий рост зеленой генерации. Но это произошло не за один день, и не за один месяц. Договора заключались намного раньше.
А тут вдруг - оказались не готовы
- тут и технологический баланс другой,
- и ГарПок свой излишек э/энергии из-за роста продавал по 10 коп на рынке в течение пары месяцев - в Порядке так написано было - там даже никто не закладывал такого, что будет излишек - а теперь вдруг долги образовались
по атомщикам - снижение выработки весной было всегда
- май.20 - 7,4 - 8 ГВт
- май.19 - 8.7 ГВт
- май.18 - 7.7 ГВт
ну нельзя технологически все от атомщиков брать, надо чтобы кто-то суточные колебания компенсировал - в нашем случае тепловики
а импорт э/энергии - очень похоже на жалобы ДТЭК, похоже эти уши торчат)))
хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?
и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?
проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.
It takes little for me to say
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:06
rasmus написав: Starikan написав: rasmus написав:
Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
На выращивание нет времени, как и углубление в глобальные проблемы мироздания.
Живу и радуюсь! Чего и всем желаю!
Вот и радуйтесь, а не ищите зраду, там, где ее нет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:40
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Сумы 27.00 - 27.10
Полтава 27.00 - 27.10/27.12
Вчера утром в Харькове, Сумах и Полтаве наблюдался в целом одинаковый курс:
27.00 - 27.10
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