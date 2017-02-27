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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5382538353845385

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:20

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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:22

П - признание :D

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ещё раз спрашиваю, как отразится инфляция доллар (станок не выключают 4 трюлика печатают) на цены в Украине (компбтерная техника в тч)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:39

Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.

Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.

і то при тому, що заходили вони по 18%+ а зараз 12% вже топчик
питався в брокера - фізикам бумаги нерезидентів не продають, пакети жирні
+50грн !
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greenozon
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