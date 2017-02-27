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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:20
Приват онлайн 26.7/27.027
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ещё раз спрашиваю, как отразится инфляция доллар (станок не выключают 4 трюлика печатают) на цены в Украине (компбтерная техника в тч)
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:39
Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.
Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
і то при тому, що заходили вони по 18%+ а зараз 12% вже топчик
питався в брокера - фізикам бумаги нерезидентів не продають, пакети жирні
+50грн !
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