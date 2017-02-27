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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:20
Приват онлайн 26.7/27.027
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ещё раз спрашиваю, как отразится инфляция доллар (станок не выключают 4 трюлика печатают) на цены в Украине (компбтерная техника в тч)
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:39
Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.
Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
і то при тому, що заходили вони по 18%+ а зараз 12% вже топчик
питався в брокера - фізикам бумаги нерезидентів не продають, пакети жирні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:10
zzzzzz
человек трохи заменяет дс - доступно для лохов ваши таблицы для более посвящённых, но очень ценю ваш вклад в ветку, бо па теме...
а шо делать?
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:12
26.95-26.97/27.03-27.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:19
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот если бы было наоборот, то было бы интересно.
А так - не интересно, но, однозначно, весьма поучительно!
Как и у любой коммерческой структуры, у банков есть только одна задача - приумножать прибыль. Кредитование реального сектора, вложение в ОВГЗ, и т.п. - всего лишь средства на выбор - в меру риска и предлагаемой доходности.
Впрочем, одна интересная вещь все же имеет место быть: в чем соответствующие государственные мужи усматривают в таких (весьма естественных!) раскладах смысл для страны в целом?
(За информацию - спасибо!)
P.S. Насколько я понимаю, оперируя исключительно в гривне (то есть, не конвертируя привлеченных средт в валюте), банки в принципе не могут остаться в убытках - во всяком случае, если отвлечься от разницы сроков привлечения средств и погашения овгз. До тех пор, во всяком случае, пока государство не объявит дефолт даже по гривневым бумагам. Формально то же самое можно сказать и о гривне-вкладчиках, если, конечно, они согласятся довольствоваться только номинальной доходностью.
Если же на покупку овгз идут конвертированные средства, то банки, а за ними и их незадачливых вкладчиков, может ждать печальная судьба.
Считать ли объем вложений в овгз фактором для выбора банков - отдельный вопрос. Во всяком случае, на начало этого года (говорю по памяти) среди банков были и такие, кто не вообще не играл в эти игры, так что выбор, не исключено, имеется и сейчас.
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 12 тра, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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