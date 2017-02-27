Додано: Вів 12 тра, 2020 11:40

zzzzzz написав: Смотрите как интересно. .

Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.



Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты. Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.

Вот если бы было наоборот, то было бы интересно.А так - не интересно, но, однозначно,Как и у любой коммерческой структуры, у банков есть только одна задача - приумножать прибыль. Кредитование реального сектора, вложение в ОВГЗ, и т.п. - всего лишь средства на выбор - в меру риска и предлагаемой доходности.Впрочем, одна интересная вещь все же имеет место быть: в чем соответствующие государственные мужи усматривают в таких (весьма естественных!) раскладах смысл для страны в целом?(За информацию - спасибо!)Насколько я понимаю, оперируя исключительно в гривне (то есть, не конвертируя привлеченных средт в валюте), банки в принципе не могут остаться в убытках - во всяком случае, если отвлечься от разницы сроков привлечения средств и погашения овгз. До тех пор, во всяком случае, пока государство не объявит дефолт даже по гривневым бумагам. Формально то же самое можно сказать и о гривне-вкладчиках, если, конечно, они согласятся довольствоваться только номинальной доходностью.Если же на покупку овгз идут конвертированные средства, то банки, а за ними и их незадачливых вкладчиков, может ждать печальная судьба.Считать ли объем вложений в овгз фактором для выбора банков - отдельный вопрос. Во всяком случае, на начало этого года (говорю по памяти) среди банков были и такие, кто не вообще не играл в эти игры, так что выбор, не исключено, имеется и сейчас.