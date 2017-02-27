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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5383538453855386

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:02

Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:10

500 млн. не обвалив при этом рынок.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11

  Искатель написав:Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.

В апреле дыры в бюджете закрывал НБУ , в мае будет закрывать Нафтогаз ?
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:18

  V tehno-teplo написав:
  Искатель написав:Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.

В апреле дыры в бюджете закрывал НБУ , в мае будет закрывать Нафтогаз ?

Так Шмыгаль же прямо об этом заявил. Похоже, дыра больше, чем ожидалось, поэтому с Нафтогаза возьмут еще больше.
Плохо, что в тумбочке долларового станка нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.05.2020......................26,8093
Гривна укрепилась на копейку.
Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Больше всех денег в оборот добавило казначейство. Рефинансирование НБУ на его фоне выглядело скромно. Больше всех забрали из оборота тендерные сертификаты. Примечательно, что вопреки пятничной традиции, объем суточных сертификатов немного подрос, банки сохраняют ликвидность в доступном резерве. Наличка выходила из банков, что вполне естественно для периода зарплат и предпраздничья.

Объем валютного рынка в четверг увеличился с 386.4 до 457.6 млн. Обороты приличные, но нужно учесть масштабное участи в торгах регулятора, чистый спрос составил 337.6 млн, что ненамного больше, чем в среду. Объем клиентских операций при этом сократился с сохранением доминирования предложения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

  zzzzzz написав:Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.

Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.


Зображення


А как могло быть иначе. Зачем кредитировать бизнес под 5-7-9 если можно скупить госбумаги по 11-14%. НБУ спасает спекулянтов, а шкаф, которому предстоит упасть становится все тяжелее. Интересно будет посмотреть м2 через месяц. И не сомневайтесь что валюту нафтогаза нбу дозировано будет сливать нерезам, когда ускорится вывод капитала.

Имитируя заботу о гривне, точно также как он имитирует заботу о бизнес кредитировании.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:32

  zzzzzz написав:Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.

Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.


Зображення

Нда новое днище пробито называется это.
Особенно вспоминая огромный дефицит бюджета и учитывая что рефинанс нарисован из воздуха.

Кто ответит? Увы в этом бедламе никто - будут потом с довольным похрюкиванием и скорбной тугой вспоминать про нэньку в лондоском экзиле.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у меня шапкозакидательское настроение по коронокризису сейчас прошло
печатание ничем неподкреплённых 4 трюликов доляров сильно разгонит инфляцию.
цены в долярах подымутся. вопрпос на сколько процентов?
остальные страны неизбежно будут вынуждены также будут включить в 3 смены печатный станок, иначе не возможно, так как США включил свой станок.
если не включишь теперь свой станок - пиши пропало.
Yuri_61
 
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