Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:02
Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:18
Так Шмыгаль же прямо об этом заявил. Похоже, дыра больше, чем ожидалось, поэтому с Нафтогаза возьмут еще больше.
Плохо, что в тумбочке долларового станка нет.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.05.2020......................26,8093
Гривна укрепилась на копейку.
Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Больше всех денег в оборот добавило казначейство. Рефинансирование НБУ на его фоне выглядело скромно. Больше всех забрали из оборота тендерные сертификаты. Примечательно, что вопреки пятничной традиции, объем суточных сертификатов немного подрос, банки сохраняют ликвидность в доступном резерве. Наличка выходила из банков, что вполне естественно для периода зарплат и предпраздничья.
Объем валютного рынка в четверг увеличился с 386.4 до 457.6 млн. Обороты приличные, но нужно учесть масштабное участи в торгах регулятора, чистый спрос составил 337.6 млн, что ненамного больше, чем в среду. Объем клиентских операций при этом сократился с сохранением доминирования предложения.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19
А как могло быть иначе. Зачем кредитировать бизнес под 5-7-9 если можно скупить госбумаги по 11-14%. НБУ спасает спекулянтов, а шкаф, которому предстоит упасть становится все тяжелее. Интересно будет посмотреть м2 через месяц. И не сомневайтесь что валюту нафтогаза нбу дозировано будет сливать нерезам, когда ускорится вывод капитала.
Имитируя заботу о гривне, точно также как он имитирует заботу о бизнес кредитировании.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:32
Нда новое днище пробито называется это.
Особенно вспоминая огромный дефицит бюджета и учитывая что рефинанс нарисован из воздуха.
Кто ответит? Увы в этом бедламе никто - будут потом с довольным похрюкиванием и скорбной тугой вспоминать про нэньку в лондоском экзиле.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у меня шапкозакидательское настроение по коронокризису сейчас прошло
печатание ничем неподкреплённых 4 трюликов доляров сильно разгонит инфляцию.
цены в долярах подымутся. вопрпос на сколько процентов?
остальные страны неизбежно будут вынуждены также будут включить в 3 смены печатный станок, иначе не возможно, так как США включил свой станок.
если не включишь теперь свой станок - пиши пропало.
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