Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.05.2020......................26,8093

Гривна укрепилась на копейку.

Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного выросли. Больше всех денег в оборот добавило казначейство. Рефинансирование НБУ на его фоне выглядело скромно. Больше всех забрали из оборота тендерные сертификаты. Примечательно, что вопреки пятничной традиции, объем суточных сертификатов немного подрос, банки сохраняют ликвидность в доступном резерве. Наличка выходила из банков, что вполне естественно для периода зарплат и предпраздничья.



Объем валютного рынка в четверг увеличился с 386.4 до 457.6 млн. Обороты приличные, но нужно учесть масштабное участи в торгах регулятора, чистый спрос составил 337.6 млн, что ненамного больше, чем в среду. Объем клиентских операций при этом сократился с сохранением доминирования предложения.