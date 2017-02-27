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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53855386538753885389>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:44

а что там на наших полях.
говорят жо...па урожаю пшеницы в этом году??

На юге Одесской области фермер совершил суицид, потеряв весь урожай из-за засухи
В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.

https://bykvu.com/ru/bukvy/na-juge-odes ... za-zasuhi/
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 12 тра, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:44

  zzzzzz написав:Смотрите как интересно. .
Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.

Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.


Зображення

так рефінанс 8%, от на ці 2% і живуть

от надавати би діду Яші по лапкам за таке неподобство.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:46

  Yuri_61 написав:Ещё раз спрашиваю, как отразится инфляция доллар (станок не выключают 4 трюлика печатают) на цены в Украине (компбтерная техника в тч)

Инфляция в США: источник https://www.bls.gov/cpi/ Consumer Price Index (CPI): -0.4% in Mar 2020.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50

  Yuri_61 написав:у меня шапкозакидательское настроение по коронокризису сейчас прошло
печатание ничем неподкреплённых 4 трюликов доляров сильно разгонит инфляцию.
цены в долярах подымутся. вопрпос на сколько процентов?
остальные страны неизбежно будут вынуждены также будут включить в 3 смены печатный станок, иначе не возможно, так как США включил свой станок.
если не включишь теперь свой станок - пиши пропало.

существование евросоюза как он есть сейчас под большим вопросом
останется имхо в нём 10 стран
Италия вытолкнут из ЕС в первую очередь
такой камень на шее весь ЕС на дно отправит
и не только Италия
Окончательный выход Великобритании из ЕС (если он будет) обречёт ЕС на полураспадКурс Евро вернётся к курсу дойчмарки 90х годов 9т.е. в 2 раза дешевле доляра

все буде, тільки інфляція в доларі буде 2..3%, як тільки уникне економіка США дефляційний колапс, а інфляція набуде загрозливі тенденції, то Фед підніме ставку по держбондам і почне пилососити те що надрукував. Так працює регулятор там.

А в нас за все заплатить пересічений. Тільки тре "своїм нерезам" дати вийти з добрим прибутком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:52

  Искатель написав:Так Шмыгаль же прямо об этом заявил. Похоже, дыра больше, чем ожидалось, поэтому с Нафтогаза возьмут еще больше.
Плохо, что в тумбочке долларового станка нет.

Пазлы начинают складываться.
Пока есть воля держаться,может понимают и догадываются,что сорвать курс очень легко и тогда экономика пойдёт в ещё больший разнос.
А пока красиво на МБ получается,нерезы потихоньку выходят,понимая,что МВФ даст только на отдачу своих же предыдущих кредитов,ловить нечего,олигархи взяли реванш и консерва президента балабола марионетки уже не оставила никаких надежд на рост экономики и реформы.
Попутно сливают предновогоднюю подачку кремля,выпуская нерезов и контролируя ситуацию на валютном рынке.
Можно подпечатать немного.
Но опять таки,Нафтогаз получил пустые бумажки,это же не с рынка забрали гривну,а со станка ливанули,теперь эти бумажки идут на счета правительства и пошли по рукам крестьян и откатчиков\майоров.
Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?

Вы хотите проверить как оно быть оленем и пытаться запрыгнуть в последний вагон?
Причём сейчас более менее спокойно можно сесть и любить себе мозги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там сегодня по аукционам ОВГЗ и по краткосрочному рефинансированию?
Будет подпитка бюджета или Нафтогаза пока хватит?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:56

  somilitark написав:
  Искатель написав:Так Шмыгаль же прямо об этом заявил. Похоже, дыра больше, чем ожидалось, поэтому с Нафтогаза возьмут еще больше.
Плохо, что в тумбочке долларового станка нет.

Пазлы начинают складываться.
Пока есть воля держаться,может понимают и догадываются,что сорвать курс очень легко и тогда экономика пойдёт в ещё больший разнос.
А пока красиво на МБ получается,нерезы потихоньку выходят,понимая,что МВФ даст только на отдачу своих же предыдущих кредитов,ловить нечего,олигархи взяли реванш и консерва президента балабола марионетки уже не оставила никаких надежд на рост экономики и реформы.
Попутно сливают предновогоднюю подачку кремля,выпуская нерезов и контролируя ситуацию на валютном рынке.
Можно подпечатать немного.
Но опять таки,Нафтогаз получил пустые бумажки,это же не с рынка забрали гривну,а со станка ливанули,теперь эти бумажки идут на счета правительства и пошли по рукам крестьян и откатчиков\майоров.
Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?

Вы хотите проверить как оно быть оленем и пытаться запрыгнуть в последний вагон?
Причём сейчас более менее спокойно можно сесть и любить себе мозги?

Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.

Ще один такий загончик і буде ПА30
Востаннє редагувалось flyman в Вів 12 тра, 2020 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:58

  zzzzzz написав:Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.
Там 6-го ещё было погашение. Не забывайте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:00

  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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