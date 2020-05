Додано: Вів 12 тра, 2020 12:44

zzzzzz написав: Смотрите как интересно. .

Выдача дешевого рефинансирования национальным банком, приводит не к росту кредитования реального сектора, а к выкупу ОВГЗ у нерезидентов.



Нерезиденты продают свои ОВГЗ, за три дня на 2,33 млрд, а банки наращивают свои пакеты.





так рефінанс 8%, от на ці 2% і живуть



