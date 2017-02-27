говорят жо...па урожаю пшеницы в этом году??
На юге Одесской области фермер совершил суицид, потеряв весь урожай из-за засухи
В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:44
а что там на наших полях.
говорят жо...па урожаю пшеницы в этом году??
На юге Одесской области фермер совершил суицид, потеряв весь урожай из-за засухи
В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 12 тра, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:44
так рефінанс 8%, от на ці 2% і живуть
от надавати би діду Яші по лапкам за таке неподобство.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:46
Инфляция в США: источник
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50
все буде, тільки інфляція в доларі буде 2..3%, як тільки уникне економіка США дефляційний колапс, а інфляція набуде загрозливі тенденції, то Фед підніме ставку по держбондам і почне пилососити те що надрукував. Так працює регулятор там.
А в нас за все заплатить пересічений. Тільки тре "своїм нерезам" дати вийти з добрим прибутком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:52
Пазлы начинают складываться.
Пока есть воля держаться,может понимают и догадываются,что сорвать курс очень легко и тогда экономика пойдёт в ещё больший разнос.
А пока красиво на МБ получается,нерезы потихоньку выходят,понимая,что МВФ даст только на отдачу своих же предыдущих кредитов,ловить нечего,олигархи взяли реванш и консерва президента балабола марионетки уже не оставила никаких надежд на рост экономики и реформы.
Попутно сливают предновогоднюю подачку кремля,выпуская нерезов и контролируя ситуацию на валютном рынке.
Можно подпечатать немного.
Но опять таки,Нафтогаз получил пустые бумажки,это же не с рынка забрали гривну,а со станка ливанули,теперь эти бумажки идут на счета правительства и пошли по рукам крестьян и откатчиков\майоров.
Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Вы хотите проверить как оно быть оленем и пытаться запрыгнуть в последний вагон?
Причём сейчас более менее спокойно можно сесть и любить себе мозги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что там сегодня по аукционам ОВГЗ и по краткосрочному рефинансированию?
Будет подпитка бюджета или Нафтогаза пока хватит?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:56
Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.
Ще один такий загончик і буде ПА30
Востаннє редагувалось flyman в Вів 12 тра, 2020 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:58
Там 6-го ещё было погашение. Не забывайте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:00
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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