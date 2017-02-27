Додано: Вів 12 тра, 2020 12:56

А что там сегодня по аукционам ОВГЗ и по краткосрочному рефинансированию?

Будет подпитка бюджета или Нафтогаза пока хватит?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.