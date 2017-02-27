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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:03
flyman написав:
Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.
Ще один такий загончик і буде ПА30
Он откупил,только откупил правый карман у левого,Нафтогаз выходит уже может похвастаться только максимум 1-м ярдом валюты,а ещё 10.04 было больше 3-х.
Вот такой откуп.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:10
так сколько там точно осталось у нефтегаза валюты ?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:13
Нафтогаз подливает ))))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:21
somilitark написав: flyman написав:
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:24
пл.Ленінградська, "Вікторія"
$ 26,95 - 27,05
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:28
vitaliian написав: somilitark написав: flyman написав:
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.
Да нормально они наливают,в Укргазе постоянно по номерам новые.
Тасик тоже безпроблемный был.
Или осенью была одна окраина,а теперь резко что-то поменялось?
Мне это всё напоминает рашарынок валюты,котировки есть,но купить какую либо валюту кроме мацквы и питера проблематично,только сдать,и такая ситуация кстати уже больше 10-ти лет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:40
vitaliian написав: somilitark написав: flyman написав:
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.
На Академці є біс?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:41
Petro2004 написав:
пл.Ленінградська, "Вікторія"
$ 26,95 - 27,05
Снизились синхронно. Харьков (опт) 26.95 - 27.05, такой же курс в Сумах. В Полтаве судя по валютному аукциону тоже продают $ по 27.05.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:44
somilitark написав: flyman написав:
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))
Ищите обменки типа премиум-финанс - наливают сколько хочешь.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:49
flyman написав:
Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
много?
а что июля не было сил дождаться по сладкому курсу 23+ ?
имхо в июне - июле камушком вниз к 23+ (как всегда)
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