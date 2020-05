Додано: Вів 12 тра, 2020 13:40

vitaliian написав: somilitark написав: flyman написав: Тернопіль.

Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95 Тернопіль.Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.

Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.

Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.

Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.

Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.

в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.

На Академці є біс? На Академці є біс?

