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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5386538753885389>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:03

  flyman написав:Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.

Ще один такий загончик і буде ПА30

Он откупил,только откупил правый карман у левого,Нафтогаз выходит уже может похвастаться только максимум 1-м ярдом валюты,а ещё 10.04 было больше 3-х.

Вот такой откуп.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:10

нефтегаз

так сколько там точно осталось у нефтегаза валюты ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:13

Нафтогаз подливает ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:21

  somilitark написав:
  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))

в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:24

пл.Ленінградська, "Вікторія"
$ 26,95 - 27,05
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:28

  vitaliian написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))

в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.


Да нормально они наливают,в Укргазе постоянно по номерам новые.
Тасик тоже безпроблемный был.
Или осенью была одна окраина,а теперь резко что-то поменялось?
Мне это всё напоминает рашарынок валюты,котировки есть,но купить какую либо валюту кроме мацквы и питера проблематично,только сдать,и такая ситуация кстати уже больше 10-ти лет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:40

  vitaliian написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))

в банках на окраинах никогда валюты нет, окраины в основном на приём работают. Стать клиентом этих банок не пробовали? Внесли гривну на счёт упала валюта, заказали/сняли. Я с этой целью стал клиентом всех банков в том районе (бис, тас, а-банк). Чтоб выбирать где курс интереснее. Оформление заняло 2 часа зато потом не бегаешь с вопросом есть ли у них валюта.

На Академці є біс?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:41

  Petro2004 написав:пл.Ленінградська, "Вікторія"
$ 26,95 - 27,05

Снизились синхронно. Харьков (опт) 26.95 - 27.05, такой же курс в Сумах. В Полтаве судя по валютному аукциону тоже продают $ по 27.05.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:44

  somilitark написав:
  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом.
Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали.
Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев.
Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет.
Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет.
Везде курс 27,вот такое изобилие)))

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BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:49

  flyman написав:Тернопіль.
Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95

много?

а что июля не было сил дождаться по сладкому курсу 23+ ?

имхо в июне - июле камушком вниз к 23+ (как всегда)
Yuri_61
 
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