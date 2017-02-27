Yuri_61 написав:у меня шапкозакидательское настроение по коронокризису сейчас прошло печатание ничем неподкреплённых 4 трюликов доляров сильно разгонит инфляцию. цены в долярах подымутся. вопрпос на сколько процентов? остальные страны неизбежно будут вынуждены также будут включить в 3 смены печатный станок, иначе не возможно, так как США включил свой станок. если не включишь теперь свой станок - пиши пропало.
существование евросоюза как он есть сейчас под большим вопросом останется имхо в нём 10 стран Италия вытолкнут из ЕС в первую очередь такой камень на шее весь ЕС на дно отправит и не только Италия Окончательный выход Великобритании из ЕС (если он будет) обречёт ЕС на полураспадКурс Евро вернётся к курсу дойчмарки 90х годов 9т.е. в 2 раза дешевле доляра
Владимир Владимирович,ну хватит уже постить ваши домыслы из бункера.Цены на нефть от этого не вырастут.
Торговельно-розважальні центри України за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.
Про це свідчать дані Української ради торговельних центрів передає Інтерфакс-Україна.
"За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських ТРЦ втратили за два місяці більше ніж 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також усі обслуговуючі компанії.
Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв'язку), втратили в обігу від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв'язку, зоотовари, побутова хімія тощо)", - повідомив голова УРТЦ, операційний директор "Будхаус Груп" Максим Гаврюшин.
Він зазначає, що масового відтоку орендарів поки що не спостерігається, є поодинокі випадки закриття магазинів.
"У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично жодних витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато хто зіткнеться з необхідністю платити в повному обсязі оренду й зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися", - припускає Гаврюшин.
Він прогнозує, що для слабких ТЦ це буде непростий рік у плані вакантності й рівня орендних ставок. Частка вільних площ у таких ТЦ може зрости до 10-20%, тоді як успішні ТЦ залишатимуться заповненими.
"Я думаю, весь рік ми повільно відновлюватимемося і вийдемо на докризові показники навесні наступного року", - зазначає Гаврюшин.
flyman написав:Тернопіль. Купив в банку нікомунепотрібний ПА26.95
Академгородок,1.5 часа назад.Картина маслом. Укргаз: долларов нет,когда-то привезут,когда точно не могу сказать,всё что было продали. Таскомбанк:нет,просто нет,без комментариев. Бисбанк: нет,никто не сдаёт,подкрепления давно нет. Пумб: есть,несколько соток,всё разобрали,подкрепления пока не будет. Везде курс 27,вот такое изобилие)))
Банки сами по 27 не льют,работают только с приноса,как обменки.В обменках есть,но то,что банки не заинтересованы сливать своё это ещё один небольшой показатель.Свято наближається.
Вкладчик1234 написав:Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.
Видимо уже около дна, и ниже не пойдём. Осталось выждать момент для покупки, хотя и сейчас уже можно
а я жду 25,50... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы. Народ потратился, а бизнес недозаработал, продажи топлива просели на 30%, по другим группам товара (в частности импорта) падение до 70%, кафе парикмахерские отели вообще ноль заработали, а аренду, комунальные, некоторые налоги никто не отменял. Короче лишней гривны для девала ни у кого нет. Вдобавок топливо дешёвое, на импортный газ тратиться не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 тра, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.