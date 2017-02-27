вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:23
Приват онлайн 26.650 / 26.954 (-7 коп с утра)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:39
Шановні,.
НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:40
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що заразився коронавірусом.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:41
я знаю в фантазиях чиновников по окончанию карантина бизнес будет прыгать от радости, полные сил и оптимизма бизнесмены начнут вкладывать деньги (а лучше менять доллары на гривну) в свой бизнес и произойдет, как говорил Шмыгаль, рестарт экономики.
... а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
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