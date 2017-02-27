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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53885389539053915392>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 322
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.


вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:23

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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:39

Шановні,.
НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані. :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:41

  vitaliian написав:... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы.
я знаю в фантазиях чиновников по окончанию карантина бизнес будет прыгать от радости, полные сил и оптимизма бизнесмены начнут вкладывать деньги (а лучше менять доллары на гривну) в свой бизнес и произойдет, как говорил Шмыгаль, рестарт экономики.

... а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:47

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.


вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85

Ну ок, подождём.
Гривна на карточке под 12-15% :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Гривна на карточке под 12-15%

Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы.
я знаю в фантазиях чиновников по окончанию карантина бизнес будет прыгать от радости, полные сил и оптимизма бизнесмены начнут вкладывать деньги (а лучше менять доллары на гривну) в свой бизнес и произойдет, как говорил Шмыгаль, рестарт экономики.

... а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки

1000 процентов
Бизнес и до карантина слабо дышал , а карантин некоторых добил окончательно :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:55

  сірий написав:Шановні,. НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.

Та нехай пишуть..., скучно,навіть неуявляю цей форум без Сомілітарка))))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:01

  varlo написав:
  Вкладчик1234 написав:Гривна на карточке под 12-15%

Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?

Форвард и спортбанк
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:02

  сірий написав:Шановні,.
НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані. :D

тоді ПА31
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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