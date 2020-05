Додано: Вів 12 тра, 2020 16:02

сірий написав: Шановні,.

НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані. Шановні,.НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.

тоді ПА31 тоді ПА31

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/