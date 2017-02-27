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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19
Вкладчик1234 написав:
Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.
вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85
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greenozon
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:23
Приват онлайн 26.650 / 26.954 (-7 коп с утра)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:39
Шановні,.
НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.
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сірий
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:41
vitaliian написав:
... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы.
я знаю в фантазиях чиновников по окончанию карантина бизнес будет прыгать от радости, полные сил и оптимизма бизнесмены начнут вкладывать деньги (а лучше менять доллары на гривну) в свой бизнес и произойдет, как говорил Шмыгаль, рестарт экономики.
... а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:47
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.
вернуся на старе дно і дивиться глибше
ТАС 26.85
Ну ок, подождём.
Гривна на карточке под 12-15%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51
Вкладчик1234 написав:
Гривна на карточке под 12-15%
Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?
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varlo
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51
Grand Touring написав: vitaliian написав:
... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы.
я знаю в фантазиях чиновников по окончанию карантина бизнес будет прыгать от радости, полные сил и оптимизма бизнесмены начнут вкладывать деньги (а лучше менять доллары на гривну) в свой бизнес и произойдет, как говорил Шмыгаль, рестарт экономики.
... а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
1000 процентов
Бизнес и до карантина слабо дышал , а карантин некоторых добил окончательно
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:55
сірий написав:
Шановні,. НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.
Та нехай пишуть..., скучно,навіть неуявляю цей форум без Сомілітарка))))*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:01
varlo написав: Вкладчик1234 написав:
Гривна на карточке под 12-15%
Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?
Форвард и спортбанк
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:02
сірий написав:
Шановні,.
НЕ ПИШІТЬ МУЙНЮ ПРО 30 ,бо вже нема кого читать ,усі заблоковані.
тоді ПА31
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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