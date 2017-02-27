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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5389539053915392>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 322
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................12.05.2020...............13.05.2020
дата розрахунку................08.05.2020...............12.05.2020
Євро...................................29,0966.....................29,0843
Долар США........................26,8196.....................26,7947
После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать.
Перед обедом опустились на 3.5 копейки. После традиционного обеденного спокойствия к 14-30 опустились на 2 копейки, расширив спред до 3 копеек, что должно свидетельствовать об окончании активной фазы торгов. Больше никаких движений не предпринимали. Судя по серьезной просадке официального курса относительно справочного, несмотря на объемную интервенцию до полудня, обороты в обеденное время были очень приличными.
Официальный курс встретили котировками 26.7450 - 26.7750. За день снизились на 10.5 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно закрытия пятницы.
Стоит отметить, что евро сегодня укрепился к доллару еще больше, чем гривна. Индекс доллара сегодня целый день падает.

Этот день в истории:
2019 - 26.2059 (0*) +59
2018 - 26.1980 (+0) +60

2017 - 26.4743 (+5)
2016 - 25.3129 (-1)
* Стабильность 2019 обусловлена рабочей субботой 11 мая.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:06

15-50:
Харьков 26.95 - 27.00 (утром 27.03 - 27.08).
Курсовое разнообразие. Диапазон цен наличного доллара: 26.90/26.95 - 27.00/27.05 (ПОВ, опт)

Сумы 26.90 - 27.05 (27.00 - 27.10)
Полтава 26.90/26.95 - 27.00/27.06 (27.00 - 27.10)
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ляяя... К чему такие загоны ? )
https://www.youtube.com/watch?v=lTleJI1F_Ko
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:30

Форекс 26.71 с рекомендацией продавать.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:39

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.

Видимо уже около дна, и ниже не пойдём.
Осталось выждать момент для покупки, хотя и сейчас уже можно

а я жду 25,50... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы. Народ потратился, а бизнес недозаработал, продажи топлива просели на 30%, по другим группам товара (в частности импорта) падение до 70%, кафе парикмахерские отели вообще ноль заработали, а аренду, комунальные, некоторые налоги никто не отменял. Короче лишней гривны для девала ни у кого нет. Вдобавок топливо дешёвое, на импортный газ тратиться не нужно.

не нужно игнорировать в условиях роста дефицита бюджета:
1. Существенное повышение зарплат министрам, медикам.
2. Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.
3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:43

  somilitark написав:
  flyman написав:Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.

Ще один такий загончик і буде ПА30

Он откупил,только откупил правый карман у левого,Нафтогаз выходит уже может похвастаться только максимум 1-м ярдом валюты,а ещё 10.04 было больше 3-х.

Вот такой откуп.


я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:46

  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.

Кому впаривать? :)

Всё стоит закрытое, не считая генделыков, открывшихся сегодня.

П. 1-2 - согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:.. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
мой меседж был не о бизнесменах на радостях открывающих свои пивные и рестораны, а о том что 2 месяца экономика не работала, кто хотел купить доллар давно купил, не вижу ресурса для девала, на спасение бизнесов наоборот нужна гривна.

  buratinyo написав:Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.
то что пенсы обвалят гривну улыбнуло, почти у каждого пенса есть дети которые сейчас или за свой счёт или на сух.пайке (если вообще не уволены). 11% повышения пенсий это капля в море упавшего потребления. Грубо говоря в разрезе семьи, пенсию подняли на 300 грн а потребление семья сократила на 5-10 тысяч грн.

пс спросил родителей, не подняли пенсию ни одному ни другому. ага 11%
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 тра, 2020 17:07, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.


Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента :lol:
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:08

  semen-semen написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.


Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента :lol:

Прошу обратиться к классике. :) А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.

Пробейте эту наколку самостоятельно. Идеи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ. Конечно, это кредитование станет массовым только в условиях размещения государственных заказов у национальных предприятий. Сейчас это кредитование еще только отрабатывается, схемы кредитования отбираются самые либеральные. Желание получить максимально положительный эффект у кредиторов не скрывается, тем более вектор кредитования направлен на социально значимые проекты. Кому есть что предложить для украинского общества целесообразно использовать все возможности, особенно если есть трудности со стартовым капиталом.
buratinyo
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