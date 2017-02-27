Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................12.05.2020...............13.05.2020 дата розрахунку................08.05.2020...............12.05.2020 Євро...................................29,0966.....................29,0843 Долар США........................26,8196.....................26,7947 После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки. Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать. Перед обедом опустились на 3.5 копейки. После традиционного обеденного спокойствия к 14-30 опустились на 2 копейки, расширив спред до 3 копеек, что должно свидетельствовать об окончании активной фазы торгов. Больше никаких движений не предпринимали. Судя по серьезной просадке официального курса относительно справочного, несмотря на объемную интервенцию до полудня, обороты в обеденное время были очень приличными. Официальный курс встретили котировками 26.7450 - 26.7750. За день снизились на 10.5 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно закрытия пятницы. Стоит отметить, что евро сегодня укрепился к доллару еще больше, чем гривна. Индекс доллара сегодня целый день падает.
Этот день в истории: 2019 - 26.2059 (0*) +59 2018 - 26.1980 (+0) +60
Вкладчик1234 написав:Тас-онлайн на короткое время засветил на продажу па 26.85, но быстро передумал и поставил 26.91.
Видимо уже около дна, и ниже не пойдём. Осталось выждать момент для покупки, хотя и сейчас уже можно
а я жду 25,50... на выходе из карантина понадобится гривна чтобы запустить бизнесы. Народ потратился, а бизнес недозаработал, продажи топлива просели на 30%, по другим группам товара (в частности импорта) падение до 70%, кафе парикмахерские отели вообще ноль заработали, а аренду, комунальные, некоторые налоги никто не отменял. Короче лишней гривны для девала ни у кого нет. Вдобавок топливо дешёвое, на импортный газ тратиться не нужно.
не нужно игнорировать в условиях роста дефицита бюджета: 1. Существенное повышение зарплат министрам, медикам. 2. Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин. 3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.
Grand Touring написав:.. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
мой меседж был не о бизнесменах на радостях открывающих свои пивные и рестораны, а о том что 2 месяца экономика не работала, кто хотел купить доллар давно купил, не вижу ресурса для девала, на спасение бизнесов наоборот нужна гривна.
buratinyo написав:Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.
то что пенсы обвалят гривну улыбнуло, почти у каждого пенса есть дети которые сейчас или за свой счёт или на сух.пайке (если вообще не уволены). 11% повышения пенсий это капля в море упавшего потребления. Грубо говоря в разрезе семьи, пенсию подняли на 300 грн а потребление семья сократила на 5-10 тысяч грн.
пс спросил родителей, не подняли пенсию ни одному ни другому. ага 11%
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 тра, 2020 17:07, всього редагувалось 5 разів.
buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.
Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента
Прошу обратиться к классике. А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.
Пробейте эту наколку самостоятельно. Идеи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ. Конечно, это кредитование станет массовым только в условиях размещения государственных заказов у национальных предприятий. Сейчас это кредитование еще только отрабатывается, схемы кредитования отбираются самые либеральные. Желание получить максимально положительный эффект у кредиторов не скрывается, тем более вектор кредитования направлен на социально значимые проекты. Кому есть что предложить для украинского общества целесообразно использовать все возможности, особенно если есть трудности со стартовым капиталом.