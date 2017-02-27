Додано: Вів 12 тра, 2020 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................12.05.2020...............13.05.2020

дата розрахунку................08.05.2020...............12.05.2020

Євро...................................29,0966.....................29,0843

Долар США........................26,8196.....................26,7947

После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.

Открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы, с запасом отыграв вечернее безоборотное снижение. Наскоро хлебнув кофе, поспешили вниз, опустившись за полчаса на 3 копейки и сузив спред до 2 копеек. После 11, когда стали доходить до рынка клиентские заявки, опустились еще на 2 копейки, уравновесились и начали торговать.

Перед обедом опустились на 3.5 копейки. После традиционного обеденного спокойствия к 14-30 опустились на 2 копейки, расширив спред до 3 копеек, что должно свидетельствовать об окончании активной фазы торгов. Больше никаких движений не предпринимали. Судя по серьезной просадке официального курса относительно справочного, несмотря на объемную интервенцию до полудня, обороты в обеденное время были очень приличными.

Официальный курс встретили котировками 26.7450 - 26.7750. За день снизились на 10.5 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно закрытия пятницы.

Стоит отметить, что евро сегодня укрепился к доллару еще больше, чем гривна. Индекс доллара сегодня целый день падает.



Этот день в истории:

2019 - 26.2059 (0*) +59

2018 - 26.1980 (+0) +60



2017 - 26.4743 (+5)

2016 - 25.3129 (-1)

* Стабильность 2019 обусловлена рабочей субботой 11 мая.