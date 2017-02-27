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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5390539153925393>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 322
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:11

  buratinyo написав:
  semen-semen написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.


Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента :lol:

Прошу обратиться к классике. :) А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.

Пробейте эту наколку самостоятельно. Идеи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ. Конечно, это кредитование станет массовым только в условиях размещения государственных заказов у национальных предприятий. Сейчас это кредитование еще только отрабатывается, схемы кредитования отбираются самые либеральные. Желание получить максимально положительный эффект у кредиторов не скрывается, тем более вектор кредитования направлен на социально значимые проекты. Кому есть что предложить для украинского общества целесообразно использовать все возможности, особенно если есть трудности со стартовым капиталом.

в 90х проходили цей кейс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:15

buratinyo вы лично такой кредит брали?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:деи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ.
разница в гарантиях, если бы капитализм развивался по нашему пути везде была бы сомали, куба и венесуэла. У нас нет кредитования потому что нет гарантий возврата кредитов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:20

За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).

Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.

Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:24

Как то так!


Вітаюсь совсіма!

Гривню знатно виймають з коррахунків! Сомілітарк чекає росту, а воно вона як... :shock:

Зображення

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 19 390 398 716,44 грн.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:10

  mephala написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:Я так розумію, злиті в березні 2ярда НБУ уже відкупив, але курс ПА27 і а не ПА24 як до того як.
Ще один такий загончик і буде ПА30

Он откупил,только откупил правый карман у левого,Нафтогаз выходит уже может похвастаться только максимум 1-м ярдом валюты,а ещё 10.04 было больше 3-х.
Вот такой откуп.
я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія
Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:25

провалимся на 26?

Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 12 тра, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:29

  Вкладчик1234 написав:
  varlo написав:
  Вкладчик1234 написав:Гривна на карточке под 12-15%

Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?

Форвард и спортбанк


спортбанк? б***, чого тільки не придумають в країні з покращенням.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:33

  orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати.
Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним.
Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.
Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій.
Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.


Залишайтеся з нами. Ми купимо Вам дівчину легкої поведінки якщо курс буде 25 :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:35

Минфин продал ОВГЗ на 20 млрд, срок 77 и 196 дней. Ставка 11,26% и 11,28%

Бабло потечет теперь.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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