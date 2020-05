Додано: Вів 12 тра, 2020 17:11

buratinyo написав: semen-semen написав: buratinyo написав: 3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.



Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента

Прошу обратиться к классике. А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.



Прошу обратиться к классике. А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.

Пробейте эту наколку самостоятельно. Идеи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ. Конечно, это кредитование станет массовым только в условиях размещения государственных заказов у национальных предприятий. Сейчас это кредитование еще только отрабатывается, схемы кредитования отбираются самые либеральные. Желание получить максимально положительный эффект у кредиторов не скрывается, тем более вектор кредитования направлен на социально значимые проекты. Кому есть что предложить для украинского общества целесообразно использовать все возможности, особенно если есть трудности со стартовым капиталом.

в 90х проходили цей кейс в 90х проходили цей кейс

