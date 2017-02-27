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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5391539253935394>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 323
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:39

  jump написав:За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).

Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.

Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т.


Да не надо нам это молоко местное, как и картошка ))))
У нас же долларов полно, импортируем, накрутим цену и своим продадим!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:41

  Вкладчик1234 написав:
  varlo написав:
  Вкладчик1234 написав:Гривна на карточке под 12-15%

Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?

Форвард и спортбанк


фарвард-скунс от до 15к 15%. А больше 12%. Сейчас
Спортбанк - 12%. Вывести надо только под п2п. НЕТУ СЭП. А п2п пойдет на фин. шмон.
Газ-мяс-скунс - 12% сейчас. Но у меня до конца года 15% фиксировано.

С вычеткой налогов 15%-3%=12% только газ-мяз. Там минимальный остаток. Иногда супер выгодный курс , как только НафтоГаз будет сливать. Есть ВИП клиенты, танкисты, олигархи.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:52

  zzzzzz написав:Минфин продал ОВГЗ на 20 млрд, срок 77 и 196 дней. Ставка 11,26% и 11,28%

Бабло потечет теперь.....

Знову щось вигадають щоб не витікало :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:53

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.
Кому впаривать? :)
Всё стоит закрытое, не считая генделыков, открывшихся сегодня.

Говорят, было полтора десятка тысяч заявок.
Пока удовлетворили несколько сотен.
  vitaliian написав: У нас нет кредитования потому что нет гарантий возврата кредитов.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 12 тра, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:57

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:.. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
мой меседж был не о бизнесменах на радостях открывающих свои пивные и рестораны, а о том что 2 месяца экономика не работала, кто хотел купить доллар давно купил, не вижу ресурса для девала, на спасение бизнесов наоборот нужна гривна.
  buratinyo написав:Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.
то что пенсы обвалят гривну улыбнуло, почти у каждого пенса есть дети которые сейчас или за свой счёт или на сух.пайке (если вообще не уволены). 11% повышения пенсий это капля в море упавшего потребления. Грубо говоря в разрезе семьи, пенсию подняли на 300 грн а потребление семья сократила на 5-10 тысяч грн.
пс спросил родителей, не подняли пенсию ни одному ни другому. ага 11%

Нам с женой подняли.
А насчет "дети за свой счет" - слишком смелое обобщение на всех детей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:03

  buratinyo написав:не нужно игнорировать в условиях роста дефицита бюджета:
1. Существенное повышение зарплат министрам, медикам.

Министрам ограничили ЗП, медикам всё никак не могут выплатить.
  buratinyo написав:2. Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.

Не повышают пенсии - ааа, бедных пенсионеров обижают
Повышают пенсии - ааа, дифцит бюджета, рост курса и прочие страшилки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:06

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Минфин продал ОВГЗ на 20 млрд, срок 77 и 196 дней. Ставка 11,26% и 11,28%

Бабло потечет теперь.....

Знову щось вигадають щоб не витікало :D


Сначала деньги поступят в Казначейство, а потом Казначейство начнет финансирование бюджетных расходов
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:17

  zzzzzz написав:Минфин продал ОВГЗ на 20 млрд, срок 77 и 196 дней. Ставка 11,26% и 11,28%

Бабло потечет теперь.....


77 дней? Скоро будут в ШвидкоГрошах занимать "до получки".
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:51

  budivelnik написав:
  mephala написав:я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія
Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...


а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:03

“На работу Нацбанка много нареканий, и у Смолия будет возможность ответить на них с парламентской трибуны”, - говорит “Стране” народный депутат Ирина Верещук (СН). Ее коллега во фракции Качура даже допустил, что это выступление Смолия будет первым шагом к его увольнению с нынешней должности.

“Это первая ступенька к нашему прощанию с нынешним руководством Нацбанка”, - говорит Качура, считая работу команды Смолия неудовлетворительной.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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