vitaliian написав:

Grand Touring написав: .. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки .. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки

buratinyo написав: Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин. Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.

мой меседж был не о бизнесменах на радостях открывающих свои пивные и рестораны, а о том что 2 месяца экономика не работала, кто хотел купить доллар давно купил, не вижу ресурса для девала, на спасение бизнесов наоборот нужна гривна.то что пенсы обвалят гривну улыбнуло, почти у каждого пенса есть дети которые сейчас или за свой счёт или на сух.пайке (если вообще не уволены). 11% повышения пенсий это капля в море упавшего потребления. Грубо говоря в разрезе семьи, пенсию подняли на 300 грн а потребление семья сократила на 5-10 тысяч грн.пс спросил родителей, не подняли пенсию ни одному ни другому. ага 11%