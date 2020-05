Додано: Вів 12 тра, 2020 18:39

jump написав: За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.



Про це повідомляє Асоціація виробників молока.



У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).



Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.



Да не надо нам это молоко местное, как и картошка ))))

