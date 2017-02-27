jump написав:За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.
Про це повідомляє Асоціація виробників молока.
У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).
Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.
Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т.
Да не надо нам это молоко местное, как и картошка )))) У нас же долларов полно, импортируем, накрутим цену и своим продадим!
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Вкладчик1234 написав:Гривна на карточке под 12-15%
Где такую нашли? Альфа Платинум Блек?
Форвард и спортбанк
фарвард-скунс от до 15к 15%. А больше 12%. Сейчас Спортбанк - 12%. Вывести надо только под п2п. НЕТУ СЭП. А п2п пойдет на фин. шмон. Газ-мяс-скунс - 12% сейчас. Но у меня до конца года 15% фиксировано.
С вычеткой налогов 15%-3%=12% только газ-мяз. Там минимальный остаток. Иногда супер выгодный курс , как только НафтоГаз будет сливать. Есть ВИП клиенты, танкисты, олигархи.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Grand Touring написав:.. а пока что этот день дал у меня 10% от дневной нормы, выручка пойдет на погашение кредитки
мой меседж был не о бизнесменах на радостях открывающих свои пивные и рестораны, а о том что 2 месяца экономика не работала, кто хотел купить доллар давно купил, не вижу ресурса для девала, на спасение бизнесов наоборот нужна гривна.
buratinyo написав:Повышение социальных выплат - пенсий на 11%, компенсаций за карантин.
то что пенсы обвалят гривну улыбнуло, почти у каждого пенса есть дети которые сейчас или за свой счёт или на сух.пайке (если вообще не уволены). 11% повышения пенсий это капля в море упавшего потребления. Грубо говоря в разрезе семьи, пенсию подняли на 300 грн а потребление семья сократила на 5-10 тысяч грн. пс спросил родителей, не подняли пенсию ни одному ни другому. ага 11%
Нам с женой подняли. А насчет "дети за свой счет" - слишком смелое обобщение на всех детей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
mephala написав:я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет? ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
“На работу Нацбанка много нареканий, и у Смолия будет возможность ответить на них с парламентской трибуны”, - говорит “Стране” народный депутат Ирина Верещук (СН). Ее коллега во фракции Качура даже допустил, что это выступление Смолия будет первым шагом к его увольнению с нынешней должности.
“Это первая ступенька к нашему прощанию с нынешним руководством Нацбанка”, - говорит Качура, считая работу команды Смолия неудовлетворительной.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.