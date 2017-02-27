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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5392539353945395>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 323
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:13

не подумайте, что причина в банальной дыре в бюджете, просто произошла неразрешимая юридическая коллизия )
Зеленский: заплатить медикам надбавки невозможно
Их власть обещала еще с марта, когда Украина начала бороться с пандемией. Те врачи, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, должны были получить 300% надбавки, все остальные – 200%.

Однако позже о категории "всех остальных" молча забыли, а с теми, кто борется с коронавирусом, начались проблемы. Уже 4 недели власти обещают выплаты "со дня на день".
https://курс.ком.юа/novost/177339-zelen ... evozmozhno
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:22

  adeges написав:
хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?

и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?

проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.


проблема в объеме зеленой энергетике на тех условиях, которые подписали. а кто тогда рассчитывал параметры, устанавливал цены? возможно они остались со времен, когда зеленая энергетика была 0,0%. эту ситуацию можно было спрогнозировать заранее, а соответственно, подписывать новые договора на других условиях.

просто сейчас дилемма - либо отменять уже подписанные договора, пугая других инвесторов, либо держать слово - наука на будущее
лучший вариант, если получится договориться, переподписать условия

по тарифам - напишите, если владеете, у меня нет данных ни по себестоимости тепловой генерации, ни по солнечной - оценочные суждения
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Никто случаем не знает, почему евро/доллар на наличном рынке торгуется почти на 1% ниже, чем на мировом форексе?

продают по 1.076 проверенные обменки, при мировом 1.085

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36

Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.

Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:

75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);
10% — ICBC Standard Bank;
7,5% — Goldman Sachs;
4,2% — Merrill Lynch;
2,6% — JPMorgan Chase;
остальное — другие нерезиденты.
«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.

Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.

Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий.
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-esh ... e-operacii
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:44

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.

Кому впаривать? :)

Всё стоит закрытое, не считая генделыков, открывшихся сегодня.

П. 1-2 - согласен

Шо вы имели ввиду ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:44

снова не дыра в бюджете, а юридическая коллизия во всем виновата
В законопроекте №3329-д, который будет рассматриваться на финансовом комитете Верховной Рады, не содержится норм о налоговых льготах для медиков, заявил народный депутат Александр Дубинский.

Изначально предполагалось, что данным законопроектом будет сниматься налоговая нагрузка с медработников. Для них должны были отменить НДФЛ (налог с доходов физлиц) в размере 18% и военный сбор 1,5%.
https://dubinsky.pro/news/medikam-ne-ho ... -nekotorye
власть хорошая, а юридическая коллизия везде лезет и пакостит - переписывает законопроекты
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:48

  jump написав:За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).

Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.

Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т.

И вопреки рынку, молочка у нас не подешевела ни в атб ни на базаре :mrgreen: :!:
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 12 тра, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:48

  Vadim V написав:
  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.

Кому впаривать? :)

Всё стоит закрытое, не считая генделыков, открывшихся сегодня.

П. 1-2 - согласен

Шо вы имели ввиду ?

КаБаРе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:57

тут кто-то говорил, что банки не кредитуют, тк им нужен качественный заемщик. Вот же он ! :
В госпредприятии «Гарантированный покупатель», которое выкупает зеленую энергетику по государственной квоте и оброс колоссальными долгами (более 17 млрд грн), на прошлой неделе, например, проговорились, что договорились с двумя госбанками о крупном кредитовании:

1,4 млрд грн — от Укргазбанка;
2 млрд грн — Ощадбанка.
Наверняка оба займа будут рефинансироваться через Нацбанк. Подобным образом крупные кредиты получат и другие госпредприятия.
https://dubinsky.pro/news/nacbank-za-5- ... s-cenami-i

На прошлой неделе главным продавцом валюты на межбанке был НАК «Нафтогаз». Он станет крупнейшим поставщиком доллара в этом месяце. За первую неделю мая «Нафтогаз» выбросил на рынок более $200 млн, но на этом все не закончится. Ожидается продажа еще более $1 млрд. Большая часть попадет в резервы Национального банка — то есть будет эмитироваться новая гривна.

Часть валюты может отойти украинской дочке американского Ситибанка. Он помогает приспешникам бывшего председателя НБУ Валерии Гонтаревой и компании ICU выводить валюту из Украины, потому вовсю раскупает доллар на межбанке. Национальный банк как может потакает Ситибанку: уступает ему на торгах свободную безналичную валюту по первому требованию (в эти моменты не пополняется валютный резерв страны, доллар достается «своим»).
Востаннє редагувалось Grand Touring в Вів 12 тра, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:58

  Вкладчик1234 написав:КаБаРе

Шо цэ ? без вы.бонов .
Vadim V
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