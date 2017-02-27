не подумайте, что причина в банальной дыре в бюджете, просто произошла неразрешимая юридическая коллизия )
Зеленский: заплатить медикам надбавки невозможно Их власть обещала еще с марта, когда Украина начала бороться с пандемией. Те врачи, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, должны были получить 300% надбавки, все остальные – 200%.
adeges написав: хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?
и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?
проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.
проблема в объеме зеленой энергетике на тех условиях, которые подписали. а кто тогда рассчитывал параметры, устанавливал цены? возможно они остались со времен, когда зеленая энергетика была 0,0%. эту ситуацию можно было спрогнозировать заранее, а соответственно, подписывать новые договора на других условиях.
просто сейчас дилемма - либо отменять уже подписанные договора, пугая других инвесторов, либо держать слово - наука на будущее лучший вариант, если получится договориться, переподписать условия
по тарифам - напишите, если владеете, у меня нет данных ни по себестоимости тепловой генерации, ни по солнечной - оценочные суждения
Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.
Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:
75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон); 10% — ICBC Standard Bank; 7,5% — Goldman Sachs; 4,2% — Merrill Lynch; 2,6% — JPMorgan Chase; остальное — другие нерезиденты. «Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.
Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.
Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий. https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-esh ... e-operacii
jump написав:За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол.
Про це повідомляє Асоціація виробників молока.
У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.).
Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше ― вершкове масло: мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.
Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т.
И вопреки рынку, молочка у нас не подешевела ни в атб ни на базаре
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 12 тра, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
тут кто-то говорил, что банки не кредитуют, тк им нужен качественный заемщик. Вот же он ! :
В госпредприятии «Гарантированный покупатель», которое выкупает зеленую энергетику по государственной квоте и оброс колоссальными долгами (более 17 млрд грн), на прошлой неделе, например, проговорились, что договорились с двумя госбанками о крупном кредитовании:
На прошлой неделе главным продавцом валюты на межбанке был НАК «Нафтогаз». Он станет крупнейшим поставщиком доллара в этом месяце. За первую неделю мая «Нафтогаз» выбросил на рынок более $200 млн, но на этом все не закончится. Ожидается продажа еще более $1 млрд. Большая часть попадет в резервы Национального банка — то есть будет эмитироваться новая гривна.
Часть валюты может отойти украинской дочке американского Ситибанка. Он помогает приспешникам бывшего председателя НБУ Валерии Гонтаревой и компании ICU выводить валюту из Украины, потому вовсю раскупает доллар на межбанке. Национальный банк как может потакает Ситибанку: уступает ему на торгах свободную безналичную валюту по первому требованию (в эти моменты не пополняется валютный резерв страны, доллар достается «своим»).
Востаннє редагувалось Grand Touring в Вів 12 тра, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.