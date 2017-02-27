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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5392539353945395

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 323
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:01

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія
Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд

Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?

А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:03

  Grand Touring написав:
Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.

Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:

75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);
10% — ICBC Standard Bank;
7,5% — Goldman Sachs;
4,2% — Merrill Lynch;
2,6% — JPMorgan Chase;
остальное — другие нерезиденты.
«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.

Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.

Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий.
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-esh ... e-operacii



Никакие гос. банки не выкупают!!!!!?
Давно пора сделать банковскую тайну, хорошо что хоть тут ума хватило сделать тайну по гос бумагам.

Если госы не выкупают и сити, так, далее пойдет, то думаю что провалимся ниже 20

Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 12 тра, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:05

  Vadim V написав:
  Вкладчик1234 написав:КаБаРе

Шо цэ ? без вы.бонов .

Вы прикалываетесь?
Можно было уже загуглить.

КАфе
БАры
РЕстораны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:09

  Искатель написав:
  somilitark написав:Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.

Вы просто не в теме :) Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.

А шо таки с викенда абонплату уже убрали?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:11

  Искатель написав:Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.

Не было 0,5 ярда от Нафтогаза. :) Ровно как и 0,5 ярда.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сибарит Вас же завтра мордочкой, ой, извините, таки - лицом, в ликвидность и ткнет :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:28

  escobar написав:А шо таки с викенда абонплату уже убрали?


Все по-старому - 365 грн. в год.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42

наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:44

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Гривню знатно виймають з коррахунків! Сомілітарк чекає росту, а воно вона як... :shock:

Зображення

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 19 390 398 716,44 грн.

ВО

Хай щастить!


Филин ёлки палки,кто вынимает и куда???

СТАНОК на полную включили,оплата за эти ОВГЗ будет через 2 дня,когда рефинанс ПРЯМО С ПЕЧАТНОГО СТАНКА получат банки!!!

Просто сыграли на опережение,замутили укрепляж,чтобы не рыпались обвалисты,я сегодня убил почти всю гривну по 27 и не жалею,нарысачил сегодня знатно,такое впечатление как с матушкой лет 25-30 назад бегал за дефицитами.

Но вы радуйтесь красочному межбанку ,всё ГУД,только виртуально))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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