Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);10% — ICBC Standard Bank;7,5% — Goldman Sachs;4,2% — Merrill Lynch;2,6% — JPMorgan Chase;остальное — другие нерезиденты.«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий.