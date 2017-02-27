mephala написав:я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет? ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ? 1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи 2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна 3 Проста математика 2+2 газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд
Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?
А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах. Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.
Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:
75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон); 10% — ICBC Standard Bank; 7,5% — Goldman Sachs; 4,2% — Merrill Lynch; 2,6% — JPMorgan Chase; остальное — другие нерезиденты. «Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.
Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.
Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий. https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-esh ... e-operacii
Никакие гос. банки не выкупают!!!!!? Давно пора сделать банковскую тайну, хорошо что хоть тут ума хватило сделать тайну по гос бумагам.
Если госы не выкупают и сити, так, далее пойдет, то думаю что провалимся ниже 20
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 12 тра, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
somilitark написав:Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
Вы просто не в теме Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.
А шо таки с викенда абонплату уже убрали?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.
Гривню знатно виймають з коррахунків! Сомілітарк чекає росту, а воно вона як...
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 19 390 398 716,44 грн.
ВО
Хай щастить!
Филин ёлки палки,кто вынимает и куда???
СТАНОК на полную включили,оплата за эти ОВГЗ будет через 2 дня,когда рефинанс ПРЯМО С ПЕЧАТНОГО СТАНКА получат банки!!!
Просто сыграли на опережение,замутили укрепляж,чтобы не рыпались обвалисты,я сегодня убил почти всю гривну по 27 и не жалею,нарысачил сегодня знатно,такое впечатление как с матушкой лет 25-30 назад бегал за дефицитами.
Но вы радуйтесь красочному межбанку ,всё ГУД,только виртуально))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.