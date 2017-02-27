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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5394539553965397>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 324
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:01

  Grand Touring написав:наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.


зачем разгоняется паника???
год назад АЭС 7,6 из 16 - тишина, потому что не разгоняют
2020 АЭС 7,3 из 15 - ужас, ужас - все пропало

а про гидро все молчат - а они вообще на подсосе 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:09

  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:КаБаРе

Вы прикалываетесь?
Можно было уже загуглить.

За яким запитом гуглити?.. Усім відомо, що таке кабаре, і це зовсім не
  Вкладчик1234 написав:КАфе
БАры
РЕстораны

Це ви самі вигадали?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:10

  buratinyo написав:
  semen-semen написав:
  buratinyo написав:3. Кредитование по льготным ставкам, которое сейчас впаривается на всех уровнях, для любого бизнеса.


Все шутите... Люблю юмор, не отбирайте хлеб у президента :lol:

Прошу обратиться к классике. :) А именно - в каждой шутке есть только доля шутки.

Пробейте эту наколку самостоятельно. Идеи Кейнса дали удачный опыт США по стимулированию экономического развития в период кризиса. Думаю, что его повторит с удовольствием любая власть, которая сотрудничает с МВФ. Конечно, это кредитование станет массовым только в условиях размещения государственных заказов у национальных предприятий. Сейчас это кредитование еще только отрабатывается, схемы кредитования отбираются самые либеральные. Желание получить максимально положительный эффект у кредиторов не скрывается, тем более вектор кредитования направлен на социально значимые проекты. Кому есть что предложить для украинского общества целесообразно использовать все возможности, особенно если есть трудности со стартовым капиталом.

одно не ясно, с какой стороны очередь занимать :）
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:12

меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:19

  Игорь Алексеевич написав:а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.

мавр сделал своё дело, мавр может уйти
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:19

  somilitark написав:
Филин ёлки палки,кто вынимает и куда???

СТАНОК на полную включили,оплата за эти ОВГЗ будет через 2 дня,когда рефинанс ПРЯМО С ПЕЧАТНОГО СТАНКА получат банки!!!

Из депозитных сертификатов овернайт транзитом через корсчета банков в НБУ - прямиком в казначейство :)
Оплата за ОВГЗ - завтра, 13.05.2020. Рефинанс - по пятницам. :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:25

если кто забыл свой пароль, есть замечательный телеграм-бот хранитель паролей
https://www.obozrevatel.com/crime/didzh ... t-diyu.htm
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:31

  Grand Touring написав:если кто забыл свой пароль, есть замечательный телеграм-бот хранитель паролей
https://www.obozrevatel.com/crime/didzh ... t-diyu.htm

https://www.youtube.com/watch?v=uabyGMf_350
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:38

  Grand Touring написав:наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.

Как бы это потом не обернулось развалом атомной энергетики.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:54

  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


а если не будет после 15 мая (в ближайшее время имеется ввиду, а не через полгода или хз когда :mrgreen: ) взлета курса вверх?
А будет например несчастная подачка от мвфа и компашки пару миллиардов после завтрашнего голосования за антибенин закон? И на радостях опять размещение грн.бумажек ОВГЗ-2020? И получится взлет курса, только в другую сторону. Что тогда? :roll:

Опять "дно"? Не получится случайно приблизительно как прошлом году с ловлей днов с весны до конца года? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 12 тра, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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