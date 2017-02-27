Додано: Вів 12 тра, 2020 22:12

меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра

я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.

а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.

поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.