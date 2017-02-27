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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:57
4x4 написав: somilitark написав:
Филин ёлки палки,кто вынимает и куда???
СТАНОК на полную включили,оплата за эти ОВГЗ будет через 2 дня,когда рефинанс ПРЯМО С ПЕЧАТНОГО СТАНКА получат банки!!!
Из депозитных сертификатов овернайт транзитом через корсчета банков в НБУ - прямиком в казначейство
Оплата за ОВГЗ - завтра, 13.05.2020. Рефинанс - по пятницам.
Утром(вторник) ОВГЗ,
А вечером(пятница) деньги.
Целых 3 дня банки будут играть в рынок,а потом получат рефинанс это уже будет чистая эмиссия.
Поняли грндеполюди?
Полегчало?
Идём на 25?
Но чувствую скоро будут отрезные талоны и валюта только членам профсоюза(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 23:01
Игорь Алексеевич написав:
меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.
ЕСЛИ нерезы будут покупать госы по 20млрд в неделю?
то 26.1 реальный курс на 30 мая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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