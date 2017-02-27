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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5395539653975398>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 324
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:57

  4x4 написав:
  somilitark написав:
Филин ёлки палки,кто вынимает и куда???

СТАНОК на полную включили,оплата за эти ОВГЗ будет через 2 дня,когда рефинанс ПРЯМО С ПЕЧАТНОГО СТАНКА получат банки!!!

Из депозитных сертификатов овернайт транзитом через корсчета банков в НБУ - прямиком в казначейство :)
Оплата за ОВГЗ - завтра, 13.05.2020. Рефинанс - по пятницам. :)

Утром(вторник) ОВГЗ,
А вечером(пятница) деньги.
Целых 3 дня банки будут играть в рынок,а потом получат рефинанс это уже будет чистая эмиссия.
Поняли грндеполюди?
Полегчало?
:D
Идём на 25?
Но чувствую скоро будут отрезные талоны и валюта только членам профсоюза(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:01

  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


ЕСЛИ нерезы будут покупать госы по 20млрд в неделю?
то 26.1 реальный курс на 30 мая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:20

  4x4 написав:Из депозитных сертификатов овернайт транзитом через корсчета банков в НБУ - прямиком в казначейство :)
Оплата за ОВГЗ - завтра, 13.05.2020. Рефинанс - по пятницам. :)

Смотрю статку нбу - что то на то не похоже.

И опять же, деньги на депо сертификатах это банально изъятая из оборота бумага. Формально появление ее в реальной экономике это не эмиссия, но эффект абсолютно такой же.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:24

  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.

Трохи не так буде, але ті хто на минулому тиждні набрали лайків вам підкажуть як буде.
Мені лайків не треба, бо вони мені не потрібні, тому відповім- зараз вигадали новий інструмент, банки всі ризики перетягують спочатку на себе-курс стабільний, а потім перекладує на людей, які там грощі на депозитах тримали і фініта ля комедія.
Але не дякуйте, бо мені більш подобо бається на першому місті холява, з його хроніками сімейного життя.
:)
Не перемикайтесь і у кого є грощі в банку вже треба починати хвилюватись.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:33

  sergey_sryvkin написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:КаБаРе

Вы прикалываетесь?
Можно было уже загуглить.

За яким запитом гуглити?.. Усім відомо, що таке кабаре, і це зовсім не
  Вкладчик1234 написав:КАфе
БАры
РЕстораны

Це ви самі вигадали?..


Да, и "МЕтро" - єто вовсе НЕ "МетрО"!
(кто "не в танке" - разяъсняю, что в "МЕтро" - отдельная группа товаров даже есть для КаБаРе!)
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:33

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


а если не будет после 15 мая (в ближайшее время имеется ввиду, а не через полгода или хз когда :mrgreen: ) взлета курса вверх?
А будет например несчастная подачка от мвфа и компашки пару миллиардов после завтрашнего голосования за антибенин закон? И на радостях опять размещение грн.бумажек ОВГЗ-2020? И получится взлет курса, только в другую сторону. Что тогда? :roll:

Опять "дно"? Не получится случайно приблизительно как прошлом году с ловлей днов с весны до конца года? :mrgreen:


провалимся, чувствую, на сцене, как Газманов провалился :lol: .

Полем, полем, полем свежий ветер пролетел
Поле, свежий ветер, я давно его хотел
Полем, полем, полем свежий ветер пролетал
Поле, свежий ветер, я давно о нем мечтал

Я сегодня не такой как вчера
Я голодный, но веселый и злой
Мне то нечего сегодня терять,
Потеряет нынче кто-то другой.
В песнях ветра мысли очень просты
Кроме неба нету правды другой
Эта песня мне звенит с высоты
Кто ее не слышит - просто глухой.

Полем, полем, полем свежий ветер пролетел
Поле, свежий ветер, я давно его хотел
Полем, полем, полем свежий ветер пролетал
Поле, свежий ветер, я давно о нем мечтал

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:39

  Starikan написав:
  rasmus написав: Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!

Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
выращивать есть кому. Вы знаете перекупы за сколько покупают картошку по селам? от 5 грн. Селяне не в восторге наверное от таких перспектив.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:53

  Proofy написав:
  somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95

Вот если бы вы ходили хотя бы в институт,то там бы вам немного рассказали о понятии "лагові змінні".

Для вас конечно будет понятнее классическое от раша прапорщиков: ты суслика видишь?
-Нет....а он есть.

Так вот если вам 20 ярдов прямой эмиссии ни о чём не говорит,то я скажу вам честно,вы искали квартиру? То скорее покупайте,будеттолькодорожать :P

п.с. у меня нет цели как у вас откупиться "задним числом на дне",я имею своё мнение,я делаю то что хочу,и никакие мне шантажисты не указ,со своими сопливыми "вы меня мало и не крепко любите,поцелуйте меня глубже в дупло,а то я уйду отсюда опять в который раз."

Решил-сделал, сопли наматывать на кулак и ныть,даже за 50 копейками с доллара не буду,чтобы потом не быть оленем и не бегать с выпученными глазами и слёзно просить у кассиров: ну продайте хоть соточку,а может полуветхая мелочь есть?((

п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58

  Proofy написав:
  somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95

Я тоже ожидаю укрепление гривни в ближайший месяц-два. Проголосовал за курс на конец второго квартала 26-26.5. Голосовал в самых первых числах апреля. Тем не менее, при курсе ниже 27 решил новые поступления гривны переводить в доллар, а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)
ПС. Ожидания базируются на многих факторах. Один из основных факторов уравнение Фишера, том числе "потерявшееся" во времени слагаемое уравнения - кредиты.
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