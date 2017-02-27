А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
имея гривну, форум лучше не читать.
п.с. читая параллельную ветку - мы вообще должны были все умереть от короны.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 13 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16
У каждого свое одеяло, читать можно у кого оно с Симпсонами.
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