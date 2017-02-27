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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5395539653975398

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 324
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
20%
66
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?

А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)


имея гривну, форум лучше не читать. :lol: :mrgreen:

п.с. читая параллельную ветку - мы вообще должны были все умереть от короны. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 13 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16

  Alex2007 написав:
  oleg49 написав:а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)


имея гривну, форум лучше не читать. :lol: :mrgreen:

У каждого свое одеяло, читать можно у кого оно с Симпсонами.
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  #<1 ... 5395539653975398
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