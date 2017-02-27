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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08
somilitark написав:
п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?
А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:12
oleg49 написав:
а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)
имея гривну, форум лучше не читать.
п.с. читая параллельную ветку - мы вообще должны были все умереть от короны.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 13 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16
У каждого свое одеяло, читать можно у кого оно с Симпсонами.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 04:22
budivelnik написав: mephala написав: budivelnik написав:mephalaя чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія
Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд
Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?
А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
і знову бла бла бла. і нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
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mephala
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