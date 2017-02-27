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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5395539653975398>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:33

  sergey_sryvkin написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:КаБаРе

Вы прикалываетесь?
Можно было уже загуглить.

За яким запитом гуглити?.. Усім відомо, що таке кабаре, і це зовсім не
  Вкладчик1234 написав:КАфе
БАры
РЕстораны

Це ви самі вигадали?..


Да, и "МЕтро" - єто вовсе НЕ "МетрО"!
(кто "не в танке" - разяъсняю, что в "МЕтро" - отдельная группа товаров даже есть для КаБаРе!)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:39

  Starikan написав:
  rasmus написав: Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!

Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
выращивать есть кому. Вы знаете перекупы за сколько покупают картошку по селам? от 5 грн. Селяне не в восторге наверное от таких перспектив.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:53

  Proofy написав:
  somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95

Вот если бы вы ходили хотя бы в институт,то там бы вам немного рассказали о понятии "лагові змінні".

Для вас конечно будет понятнее классическое от раша прапорщиков: ты суслика видишь?
-Нет....а он есть.

Так вот если вам 20 ярдов прямой эмиссии ни о чём не говорит,то я скажу вам честно,вы искали квартиру? То скорее покупайте,будеттолькодорожать :P

п.с. у меня нет цели как у вас откупиться "задним числом на дне",я имею своё мнение,я делаю то что хочу,и никакие мне шантажисты не указ,со своими сопливыми "вы меня мало и не крепко любите,поцелуйте меня глубже в дупло,а то я уйду отсюда опять в который раз."

Решил-сделал, сопли наматывать на кулак и ныть,даже за 50 копейками с доллара не буду,чтобы потом не быть оленем и не бегать с выпученными глазами и слёзно просить у кассиров: ну продайте хоть соточку,а может полуветхая мелочь есть?((

п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58

  Proofy написав:
  somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!
Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95

Я тоже ожидаю укрепление гривни в ближайший месяц-два. Проголосовал за курс на конец второго квартала 26-26.5. Голосовал в самых первых числах апреля. Тем не менее, при курсе ниже 27 решил новые поступления гривны переводить в доллар, а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)
ПС. Ожидания базируются на многих факторах. Один из основных факторов уравнение Фишера, том числе "потерявшееся" во времени слагаемое уравнения - кредиты.
Востаннє редагувалось oleg49 в Сер 13 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?

А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)


имея гривну, форум лучше не читать. :lol: :mrgreen:

п.с. читая параллельную ветку - мы вообще должны были все умереть от короны. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 13 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16

  Alex2007 написав:
  oleg49 написав:а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)


имея гривну, форум лучше не читать. :lol: :mrgreen:

У каждого свое одеяло, читать можно у кого оно с Симпсонами.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 04:22

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:mephala
я чет не пойму. а почему нафтогаз сливает валюту что бы заплатить прибыль в бюджет?
ведь если как все говорят что прибыль от завышенных тарифов - то у нафтогаза гривны должно быть как грязи.
Так Нафтогаз-Державна компанія
Він весь прибуток у вигляді податків і дивідентів-заплатив головному акціонеру-Державі...
а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд

Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?

А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.


і знову бла бла бла. і нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:36

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 26.93 - 26.98, диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.85/26.93 - 26.98/27.02 (ПОВ, опт)

Сумы 26.85 - 27.00
Полтава 26.88 - 27.00

Вчера утром: Харьков 27.03 - 27.08, Сумы 27.00 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:45

Нацбанк 12 мая трижды выходил на межбанковский рынок и скупил не менее 560-565 млн долларов, основными продавцами валюты были НАК "Нафтогаз" и его дочерние структуры.

Как сообщает Finance.ua, доллар с утренних 26,85 - 26,89 гривен подешевел до 26,735 - 26,76 к концу дня.

Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.

"Если бы эта сумма попала на межбанк в полном объеме - она ​​бы просто провалила котировки к уровням 2013 года и ниже. Но Нацбанк немедленно воспользовался ситуацией, купив все 500 млн долларов по 26,815 гривен. А потом еще добрав с рынка 20 млн долларов по 26 81 гривен и потом еще около 40-45 млн долларов по 26,75", - говорится в сообщении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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