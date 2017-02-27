Додано: Вів 12 тра, 2020 23:53

Proofy написав: somilitark написав: Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!

Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить? Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!!Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить? Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95 Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95

Вот если бы вы ходили хотя бы в институт,то там бы вам немного рассказали о понятии "лагові змінні".Для вас конечно будет понятнее классическое от раша прапорщиков: ты суслика видишь?-Нет....а он есть.Так вот если вам 20 ярдов прямой эмиссии ни о чём не говорит,то я скажу вам честно,вы искали квартиру? То скорее покупайте,будеттолькодорожатьп.с. у меня нет цели как у вас откупиться "задним числом на дне",я имею своё мнение,я делаю то что хочу,и никакие мне шантажисты не указ,со своими сопливыми "вы меня мало и не крепко любите,поцелуйте меня глубже в дупло,а то я уйду отсюда опять в который раз."Решил-сделал, сопли наматывать на кулак и ныть,даже за 50 копейками с доллара не буду,чтобы потом не быть оленем и не бегать с выпученными глазами и слёзно просить у кассиров: ну продайте хоть соточку,а может полуветхая мелочь есть?((п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?