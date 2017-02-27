Да, и "МЕтро" - єто вовсе НЕ "МетрО"!
(кто "не в танке" - разяъсняю, что в "МЕтро" - отдельная группа товаров даже есть для КаБаРе!)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:33
Да, и "МЕтро" - єто вовсе НЕ "МетрО"!
(кто "не в танке" - разяъсняю, что в "МЕтро" - отдельная группа товаров даже есть для КаБаРе!)
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:39
выращивать есть кому. Вы знаете перекупы за сколько покупают картошку по селам? от 5 грн. Селяне не в восторге наверное от таких перспектив.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:53
Вот если бы вы ходили хотя бы в институт,то там бы вам немного рассказали о понятии "лагові змінні".
Для вас конечно будет понятнее классическое от раша прапорщиков: ты суслика видишь?
-Нет....а он есть.
Так вот если вам 20 ярдов прямой эмиссии ни о чём не говорит,то я скажу вам честно,вы искали квартиру? То скорее покупайте,будеттолькодорожать
п.с. у меня нет цели как у вас откупиться "задним числом на дне",я имею своё мнение,я делаю то что хочу,и никакие мне шантажисты не указ,со своими сопливыми "вы меня мало и не крепко любите,поцелуйте меня глубже в дупло,а то я уйду отсюда опять в который раз."
Решил-сделал, сопли наматывать на кулак и ныть,даже за 50 копейками с доллара не буду,чтобы потом не быть оленем и не бегать с выпученными глазами и слёзно просить у кассиров: ну продайте хоть соточку,а может полуветхая мелочь есть?((
п.с. а где дипломнет(Алекс),почему не работал сегодня,или побежал последнюю пачку сливать,пока ещё берут зелень задорого?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58
Я тоже ожидаю укрепление гривни в ближайший месяц-два. Проголосовал за курс на конец второго квартала 26-26.5. Голосовал в самых первых числах апреля. Тем не менее, при курсе ниже 27 решил новые поступления гривны переводить в доллар, а накопленная гривна подождет свой час. Так спокойней, особенно после чтения форума.)
ПС. Ожидания базируются на многих факторах. Один из основных факторов уравнение Фишера, том числе "потерявшееся" во времени слагаемое уравнения - кредиты.
Востаннє редагувалось oleg49 в Сер 13 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вы думаете откуда продавцы на 500 лимонов сегодня на межбанке взялись?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
имея гривну, форум лучше не читать.
п.с. читая параллельную ветку - мы вообще должны были все умереть от короны.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 13 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16
У каждого свое одеяло, читать можно у кого оно с Симпсонами.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 04:22
і знову бла бла бла. і нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:36
Утренние курсы, 9-25:
Харьков 26.93 - 26.98, диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.85/26.93 - 26.98/27.02 (ПОВ, опт)
Сумы 26.85 - 27.00
Полтава 26.88 - 27.00
Вчера утром: Харьков 27.03 - 27.08, Сумы 27.00 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:45
Нацбанк 12 мая трижды выходил на межбанковский рынок и скупил не менее 560-565 млн долларов, основными продавцами валюты были НАК "Нафтогаз" и его дочерние структуры.
Как сообщает Finance.ua, доллар с утренних 26,85 - 26,89 гривен подешевел до 26,735 - 26,76 к концу дня.
Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.
"Если бы эта сумма попала на межбанк в полном объеме - она бы просто провалила котировки к уровням 2013 года и ниже. Но Нацбанк немедленно воспользовался ситуацией, купив все 500 млн долларов по 26,815 гривен. А потом еще добрав с рынка 20 млн долларов по 26 81 гривен и потом еще около 40-45 млн долларов по 26,75", - говорится в сообщении.
Живите своим умом!
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