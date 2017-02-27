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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:52
zzzzzz написав:
..
Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.
..
зачем Нафтагазу столько гривны? Коболеву бонусы можно перечислить маме в Америку баксами!
Гривна нужна Минфину вроде, Нафтагаз выкупит ОВГЗ вне рынка?
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