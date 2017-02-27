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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5395539653975398

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:52

  zzzzzz написав:..
Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.
..

зачем Нафтагазу столько гривны? Коболеву бонусы можно перечислить маме в Америку баксами!
Гривна нужна Минфину вроде, Нафтагаз выкупит ОВГЗ вне рынка?
sequence
 
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  #<1 ... 5395539653975398
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