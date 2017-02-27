Кабинет министров на заседании в среду 6 мая заслушал отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по поводу аудита, который провела компания Deloitte.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Так, в 2020 году НАК выплатит дивидендов на на 39,7 млрд гривен (в дополнение к уже выплаченным 8,5 млрд гривен в декабре 2019 года).



"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу «Большая стройка». То есть - на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", - подчеркнул Шмыгаль.



Глава правления "Нафтогаза" Коболев отметил, что НАК имеет на своих счетах 7 млрд гривен, $1,74 млрд и 340 млн евро.



"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд гривен. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет", - сказал он в ходе заседания.



Напомним, 26 декабря Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.