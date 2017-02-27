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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5396539753985399>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:52

  zzzzzz написав:..
Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.
..

зачем Нафтагазу столько гривны? Коболеву бонусы можно перечислить маме в Америку баксами!
Гривна нужна Минфину вроде, Нафтагаз выкупит ОВГЗ вне рынка?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:59

sequence

НАК будет скоро платить дивиденды государству. Прибыль 63 млрд.грн.
Часть промежуточных дивидендов была уплачена в декабре.


Кабинет министров на заседании в среду 6 мая заслушал отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по поводу аудита, который провела компания Deloitte.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в 2020 году НАК выплатит дивидендов на на 39,7 млрд гривен (в дополнение к уже выплаченным 8,5 млрд гривен в декабре 2019 года).

"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу «Большая стройка». То есть - на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правления "Нафтогаза" Коболев отметил, что НАК имеет на своих счетах 7 млрд гривен, $1,74 млрд и 340 млн евро.

"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд гривен. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет", - сказал он в ходе заседания.

Напомним, 26 декабря Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6868 +0,0078 +0,03%

Так что - продавать сейчас доллары?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:20

День только начался, а нбу уже покупает.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:33

  SAndriy1 написав:В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах

В Харькове снизилась покупка до 26.85/26.87. Появилась продажа 26.95
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:35

  Electron написав:День только начался, а нбу уже покупает.

снова по 500 млн ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:44

  SILVER_UA написав:
  Electron написав:День только начался, а нбу уже покупает.

снова по 500 млн ?


Пока обещанные 20 млн., но если так и дальше пойдет то, наверное, выйдет еще))
Сегодня важные события в раде, может быть крупным игрокам уже что-то известно и отыгрываем это на межбанке :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:00

  Patrick написав:
  SAndriy1 написав:В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
В Харькове снизилась покупка до 26.85/26.87. Появилась продажа 26.95

Приват онлайн 26.600/26.882 (-7 коп к вечерней продаже)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:00

Cегодня с утра межбанк просел уже на 6 копеек. Хорошо идем!
Покупать доллар или можем уйти еще ниже?
Anadonta
 
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