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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:52
zzzzzz написав:
..
Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.
..
зачем Нафтагазу столько гривны? Коболеву бонусы можно перечислить маме в Америку баксами!
Гривна нужна Минфину вроде, Нафтагаз выкупит ОВГЗ вне рынка?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:59
sequence
НАК будет скоро платить дивиденды государству. Прибыль 63 млрд.грн.
Часть промежуточных дивидендов была уплачена в декабре.
Кабинет министров на заседании в среду 6 мая заслушал отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по поводу аудита, который провела компания Deloitte.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, в 2020 году НАК выплатит дивидендов на на 39,7 млрд гривен (в дополнение к уже выплаченным 8,5 млрд гривен в декабре 2019 года).
"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу «Большая стройка». То есть - на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правления "Нафтогаза" Коболев отметил, что НАК имеет на своих счетах 7 млрд гривен, $1,74 млрд и 340 млн евро.
"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд гривен. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет", - сказал он в ходе заседания.
Напомним, 26 декабря Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:08
26,6868 +0,0078 +0,03%
Так что - продавать сейчас доллары?
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varlo
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:18
В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
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SAndriy1
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:20
День только начался, а нбу уже покупает.
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Electron
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:33
SAndriy1 написав:
В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
В Харькове снизилась покупка до 26.85/26.87. Появилась продажа 26.95
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Patrick
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:35
Electron написав:
День только начался, а нбу уже покупает.
снова по 500 млн ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:44
SILVER_UA написав: Electron написав:
День только начался, а нбу уже покупает.
снова по 500 млн ?
Пока обещанные 20 млн., но если так и дальше пойдет то, наверное, выйдет еще))
Сегодня важные события в раде, может быть крупным игрокам уже что-то известно и отыгрываем это на межбанке
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Electron
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:00
Patrick написав: SAndriy1 написав:
В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
В Харькове снизилась покупка до 26.85/26.87. Появилась продажа 26.95
Приват онлайн 26.600/26.882 (-7 коп к вечерней продаже)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:00
Cегодня с утра межбанк просел уже на 6 копеек. Хорошо идем!
Покупать доллар или можем уйти еще ниже?
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Anadonta
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