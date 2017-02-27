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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5396539753985399

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:06

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд
Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?
А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
і знову бла бла бла. і нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
В гуглі заблокували?
Хочете розбивку по 2019 році-тримайте інфо напряму від Нафтогазу
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D6630BAD0A248768C22584F1002600DF?OpenDocument
сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

В рост пошел. Покупаем.
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