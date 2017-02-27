В гуглі заблокували?mephala написав:і знову бла бла бла. і нічого по суті.budivelnik написав:А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд
Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?
А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
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А тепер ще раз і самостійносукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?