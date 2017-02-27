mephala написав:а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ? 1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи 2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна 3 Проста математика 2+2 газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився? А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах. Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
і знову бла бла бла. і нічого по суті. скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)? в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток? скільки в грн це по курсу?
сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн, ПДВ – 32,3 млрд грн, рентних платежів – 32,2 млрд грн, дивідендів – 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року. Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває. Це хоч ясно?
varlo написав:НБУ уже побывал на рынке и выкупал доллар по 26,71 и по 26,69 гривен. Купил по нашим оценкам всего порядка 40-45 млн и похоже - это не предел.
Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
Не вистрелить. Пороху (гривні) не достатньо. Гривня потрібна бізнесу. Імпорт просів і буде просідати і далі. Люди витрачають заощадження на продукти у яких ПДВ аж 20% (тобто дуже дорогі продукти!!!). На імпортний товар попит вже падає. Підсвідомо тепер всі хочуть бути спекулянтом. Так, щоб і в гривні і в доларах заначка постійно прибувала. Всі хочуть і рибку з'їсти і... Але так не буває.
Плюс маємо приклад коли тренд нерезидентів змінився на 180 градусів, ми відскочили лише на 3-3,5 грн. Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання. Як резюме. Будемо крутитись біля цифр 27-28. Вже хтось писав. Все що нижче 27 - купляй. Все що вище 28 - продавай. Думаю дана стратегія буде актуальна до кінця літа. А далі побачимо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!