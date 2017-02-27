RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53975398539954005401>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:06

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:а где ответ по существу? или абы шо ляпнуть?
А подумати-пірш ніж відсутність мозгів демострувати ?
1 Кожного року Нафтогаз платить 100-110 млрд грн податків..які отримує від того ,що ви називаєте завищені тарифи
2 Кожного року, Нафтогаз платить приблизно 40 млрд грн дивідентів своєму акціонеру...Держава Україна
3 Проста математика 2+2
газ власного видобутку 20 млрд м3 * 7 грн=140 млрд
Платежі в бюджет +дивіденти акціонеру =120-150 млрд
Звідки в Нафтогазу гривня ,якщо він вже з Державою розплатився?
А ті 3 млрд - це додатковий прибуток, який зявився після виграшу в Стокгольмі і прийшов з росії в доларах.
Так як українські підприємства ведуть бухгалтерію в гривнях - щоб заплатити податки треба долари перевести в гривню.
і знову бла бла бла. і нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
В гуглі заблокували?
Хочете розбивку по 2019 році-тримайте інфо напряму від Нафтогазу
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D6630BAD0A248768C22584F1002600DF?OpenDocument
сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22751
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В рост пошел. Покупаем.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:19

МБ 26,68/26,70
Киев 26,80/26,90
Electron
 
Повідомлень: 289
З нами з: 01.04.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:36

  Starikan написав:
  Patrick написав:
  SAndriy1 написав:В Днепре появились продажи по 26,90 в оптах
В Харькове снизилась покупка до 26.85/26.87. Появилась продажа 26.95

Приват онлайн 26.600/26.882 (-7 коп к вечерней продаже)


TАС онланй -10коп! 26.75 на моменті)
дно дна пробито і тріщить
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 13 тра, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8343
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ уже побывал на рынке и выкупал доллар по 26,71 и по 26,69 гривен. Купил по нашим оценкам всего порядка 40-45 млн и похоже - это не предел.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:42

  varlo написав:НБУ уже побывал на рынке и выкупал доллар по 26,71 и по 26,69 гривен. Купил по нашим оценкам всего порядка 40-45 млн и похоже - это не предел.

Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелиь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1293 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:46

Вчера НДС к возмещению выплатили. Должны сегодня переливать в валюту
fatish7772020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:52

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал курса, падение ВВП - чего ждать гражданам?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 14.09.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:57

  flyman написав:
  varlo написав:НБУ уже побывал на рынке и выкупал доллар по 26,71 и по 26,69 гривен. Купил по нашим оценкам всего порядка 40-45 млн и похоже - это не предел.

Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.

Не вистрелить. Пороху (гривні) не достатньо. Гривня потрібна бізнесу. Імпорт просів і буде просідати і далі. Люди витрачають заощадження на продукти у яких ПДВ аж 20% (тобто дуже дорогі продукти!!!). На імпортний товар попит вже падає.
Підсвідомо тепер всі хочуть бути спекулянтом. Так, щоб і в гривні і в доларах заначка постійно прибувала. Всі хочуть і рибку з'їсти і... Але так не буває.

Плюс маємо приклад коли тренд нерезидентів змінився на 180 градусів, ми відскочили лише на 3-3,5 грн.
Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання.
Як резюме. Будемо крутитись біля цифр 27-28. Вже хтось писав. Все що нижче 27 - купляй. Все що вище 28 - продавай. Думаю дана стратегія буде актуальна до кінця літа. А далі побачимо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 798
З нами з: 23.01.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:01

  flyman написав:
  varlo написав:НБУ уже побывал на рынке и выкупал доллар по 26,71 и по 26,69 гривен. Купил по нашим оценкам всего порядка 40-45 млн и похоже - это не предел.
Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелиь.

Придумайте что-нибудь свежее, а то эта мантра приелась и уже не действует.

  fatish7772020 написав:Вчера НДС к возмещению выплатили. Должны сегодня переливать в валюту

Кому должны?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17230
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53975398539954005401>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1857, 1858, 1859
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18580 2288235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 11:54
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6947 1555017
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 11:10
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84999
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85632)
13.05.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.