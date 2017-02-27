Додано: Сер 13 тра, 2020 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0013.05.2020.........................Гривна укрепилась на 10 копеек.Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.НБУ вчера выкупил 51 млн. Объем существенный, но значительно меньше ожидаемого. Замеченная участниками рынка полумиллиардная сделка в статистику интервенций не вошла. В определении средневзвешенных курсов она, похоже, тоже не участвовала, о чем говорит большая разница между справочным и официальным курсами, которая вчера показалась мне странной при предположении о проведении сделки на 500 млн. Теперь все стало на свои места. Однако, дыма без огня не бывает, сделку видели. Скорее всего, это был своп или форвард, которые в текущую статистику НБУ не попадают. Могу очень осторожно предположить, что это был своп между НБУ и ЕБРР, который был анонсирован 7 мая:. Но это не точно. Информации у меня нет. Это скорее пример того, какого рода сделка могла спровоцировать наблюдаемый информационный эффект.Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Рост произошел из-за более, чем двукратного сокращения объема суточных сертификатов. По всей видимости, это готовилась сегодняшняя оплата облигаций. Все остальные факторы особой роли не играли.В пятницу объем валютного рынка снизился с 457.6 до 320.5 млн. Обороты чистые, они не намного меньше чистого спроса четверга. Объемы клиентских операций также снизились, сохранив доминирование предложения.