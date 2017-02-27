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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5398539954005401>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:23

У капительманши опять зашквар — говорит сейчас, в НБУ коррупция последние 6 лет. А до этого при янеке было все ОК? Соркин - наверное, классный чувак был вместе с гарбузовым. Классно резервы сливали.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 13 тра, 2020 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:23

выстрелит, но не сейчас, сейчас все в долларах/евро засели в ожидании, поэтому сейчас не выгодно гривну обесценивать :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 13 тра, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.05.2020.........................26,6903
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.

НБУ вчера выкупил 51 млн. Объем существенный, но значительно меньше ожидаемого. Замеченная участниками рынка полумиллиардная сделка в статистику интервенций не вошла. В определении средневзвешенных курсов она, похоже, тоже не участвовала, о чем говорит большая разница между справочным и официальным курсами, которая вчера показалась мне странной при предположении о проведении сделки на 500 млн. Теперь все стало на свои места. Однако, дыма без огня не бывает, сделку видели. Скорее всего, это был своп или форвард, которые в текущую статистику НБУ не попадают. Могу очень осторожно предположить, что это был своп между НБУ и ЕБРР, который был анонсирован 7 мая: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-yebrr-pidpisali-dogovir-pro-valyutniy-svop-na-05-mlrd-dol-ssha. Но это не точно. Информации у меня нет. Это скорее пример того, какого рода сделка могла спровоцировать наблюдаемый информационный эффект.

Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Рост произошел из-за более, чем двукратного сокращения объема суточных сертификатов. По всей видимости, это готовилась сегодняшняя оплата облигаций. Все остальные факторы особой роли не играли.

В пятницу объем валютного рынка снизился с 457.6 до 320.5 млн. Обороты чистые, они не намного меньше чистого спроса четверга. Объемы клиентских операций также снизились, сохранив доминирование предложения.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 13 тра, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:25

аще щось не схоже, що найближчим часом буде 30)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:29

26.82-26.84/26.88-26.90
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:34

  vovakwasov написав:аще щось не схоже, що найближчим часом буде 30)

в рибок "горизонт планування" на відстань яку бачать очі
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 тра, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:34

  Сибарит написав:
НБУ вчера выкупил 50 млн. Объем существенный, но значительно меньше ожидаемого. Замеченная участниками рынка полумиллиардная сделка в статистику интервенций не вошла. В определении средневзвешенных курсов она, похоже, тоже не участвовала, о чем говорит большая разница между справочным и официальным курсами, которая вчера показалась мне странной при предположении о проведении сделки на 500 млн. Теперь все стало на свои места. Однако, дыма без огня не бывает, сделку видели. Скорее всего, это был своп или форвард, которые в текущую статистику НБУ не попадают.


Объем покупки валюты Нацбанком 12 мая составила $51 млн. Об этом «Минфину» сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ также подчеркнули, что не располагают информацией об участии НАК «Нафтогаз» во вчерашних торгах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:38

  flyman написав:
  vovakwasov написав:аще щось не схоже, що найближчим часом буде 30)

в рибок "горизонт планування" на відстань яку бачать очі


навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо доплисти до 26,00 :)
Востаннє редагувалось vovakwasov в Сер 13 тра, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:46

  vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00 :)

Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:51

  yuri_m написав:
  vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00 :)

Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...


щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає
vovakwasov
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