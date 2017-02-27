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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5398539954005401

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:55

  vovakwasov написав:
  yuri_m написав:
  vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00 :)

Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...


щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02

  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Що за банк якщо не секрет

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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:03

  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Хозяин барин... 10% годовых - это 0.83% в месяц. Минус подоходный, итого 0.68% капает на эту сумму в гривнах. Пересчитаем на курс: 26.85+0.68%=27.03. При 27.03 весь заработок станет равен нулю. И это за целый месяц держания гривен в банке. Из-за 18-20 копеек так рисковать? Ну-ну... Удачи!
yuri_m
 
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