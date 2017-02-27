vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00
Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...
щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає
vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає
Хозяин барин... 10% годовых - это 0.83% в месяц. Минус подоходный, итого 0.68% капает на эту сумму в гривнах. Пересчитаем на курс: 26.85+0.68%=27.03. При 27.03 весь заработок станет равен нулю. И это за целый месяц держания гривен в банке. Из-за 18-20 копеек так рисковать? Ну-ну... Удачи!