vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00
Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...
щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає
vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає
Хозяин барин... 10% годовых - это 0.83% в месяц. Минус подоходный, итого 0.68% капает на эту сумму в гривнах. Пересчитаем на курс: 26.85+0.68%=27.03. При 27.03 весь заработок станет равен нулю. И это за целый месяц держания гривен в банке. Из-за 18-20 копеек так рисковать? Ну-ну... Удачи!
flyman написав:Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
Realist написав:Не вистрелить...
flyman написав:Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні
Ну скільки можна?????? Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне. Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз? Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу. Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна. Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн, ПДВ – 32,3 млрд грн, рентних платежів – 32,2 млрд грн, дивідендів – 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року. Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році. А тепер ще раз і самостійно Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває. Це хоч ясно?
чукча не читає чукча лише пише? знову нічого по суті. скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)? в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток? скільки в грн це по курсу?
Realist написав:Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання.
А в первой половине 90-хх физически не было толком импорта,она тоже была "проедания"? Чем всё закончилось,особенно в 93-м и 94-м знаете? В 90-хх был какой-то не такой "прозрачный" как сейчас механизм эмиссии? Даже тогда было прозрачнее,не было схемщиков прилипал в виде банков,уряд брал и не откашливал разницу между 8% от НБУ и 11.5% "на себя". Всё шифровали или деньги не попадали в руки крестьян и рабочих? Можете эту глубокую охрименную мысль пояснить,я не могу понять глубину глубин,этопять(с) бесспорно.
Какие изощрённые способы натянуть сову на глобус у грндепозитчиков появляются,а потом удивляются откуда берутся охрименки,а если заплатить деньги,то и не такие чудеса экономической мысли можно будет увидеть и услышать.
Так вот,пока всё держится на условных "Вовахквасовых" и баблу от Нафтогаза,которые видят на табло межбанка обычные лоховские и напёрсточные приёмы и делают не правильные действия для себя и очень правильные для Ахметовых\Шмыгалей действия.
п.с. Так кто же на МБ происходит,был ли Нафтогаз всей котлетой или просто классическое:все побежали в гривну и я побежал?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Амвросий написав:[url=https://news.finance.ua/ru/news/-/470593/prognoz-jp-morgan-kurs-grivny-oslabnet-a-vvp-snizitsya-na-5-1]выстрелит[/url], но не сейчас, сейчас все в долларах/евро засели в ожидании, поэтому сейчас не выгодно гривну обесценивать
Специально сохранил прогноз морганистов, через полтора месяца посмотрим на их 29.5
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Витренко через 2 месяца выгоняют из "Нафтогаза". Сокращают его должность, и формально его просто уволят. И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны. А заодно и все выигранные решения судов в нашу пользу можно будет просто сливать в унитаз в угоду "Газпрому". Можете начинать считать, сколько это миллиардов долларов в минуса. И как это повлияет на курс гривны.
"Ми зробили їх разом".(с)
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 13 тра, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.