Додано: Сер 13 тра, 2020 13:13

Realist написав: Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання.

Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання.

А в первой половине 90-хх физически не было толком импорта,она тоже была "проедания"? Чем всё закончилось,особенно в 93-м и 94-м знаете?В 90-хх был какой-то не такой "прозрачный" как сейчас механизм эмиссии?Даже тогда было прозрачнее,не было схемщиков прилипал в виде банков,уряд брал и не откашливал разницу между 8% от НБУ и 11.5% "на себя".Всё шифровали или деньги не попадали в руки крестьян и рабочих?Можете эту глубокую охрименную мысль пояснить,я не могу понять глубину глубин,этопять(с) бесспорно.Какие изощрённые способы натянуть сову на глобус у грндепозитчиков появляются,а потом удивляются откуда берутся охрименки,а если заплатить деньги,то и не такие чудеса экономической мысли можно будет увидеть и услышать.Так вот,пока всё держится на условных "Вовахквасовых" и баблу от Нафтогаза,которые видят на табло межбанка обычные лоховские и напёрсточные приёмы и делают не правильные действия для себя и очень правильные для Ахметовых\Шмыгалей действия.п.с. Так кто же на МБ происходит,был ли Нафтогаз всей котлетой или просто классическое:все побежали в гривну и я побежал?