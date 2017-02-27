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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53975398539954005401>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:55

  vovakwasov написав:
  yuri_m написав:
  vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00 :)

Ну так сливайте быстрее свои доллары, раз так невмоготу! Тут каждые 5 копеек снижения курса происходят, как будто на плечах 10 тонн тянут в гору. Уже притянули за уши и МВФ с их кредитом в 5 ярдов, и землю, и "антиколомойский" закон - а всё равно не растет гривна ударными темпами. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту. А 2 месяца бюджетных платежей при почти нулевых сборах налогов не учитываете? Их чем покрывать? Так что продавайте свои доллары, продавайте - Родина оценит! Потом... Может быть...


щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02

  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Що за банк якщо не секрет

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:03

  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Хозяин барин... 10% годовых - это 0.83% в месяц. Минус подоходный, итого 0.68% капает на эту сумму в гривнах. Пересчитаем на курс: 26.85+0.68%=27.03. При 27.03 весь заработок станет равен нулю. И это за целый месяц держания гривен в банке. Из-за 18-20 копеек так рисковать? Ну-ну... Удачи!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
  Realist написав:Не вистрелить...
  flyman написав:Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні

Ну скільки можна??????
Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.
Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?
Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.
Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.
Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:06

  Nazarkino написав:
  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Що за банк якщо не секрет

*Відправлено з Чату


долар злив на готівковому ринку по 26,8, гривню розмістив на карті Моно...у випадку шухеру...знову застрибну в долар.(долар купував по 24,хх).
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09

  budivelnik написав:сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?


чукча не читає чукча лише пише? знову нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:12

  vovakwasov написав:аще щось не схоже, що найближчим часом буде 30)


як і прогнозувалось - карантин - 27/27,5
вихід з карантину-літо - 26/26,5
Востаннє редагувалось jump в Сер 13 тра, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:13

  Realist написав:Так маємо початок емісії. Але він доволі прозорий і не є настільки критичним (поки що). Як би не було, але ця емісія має всі шанси не бути на 100% грошима проїдання.

А в первой половине 90-хх физически не было толком импорта,она тоже была "проедания"? Чем всё закончилось,особенно в 93-м и 94-м знаете?
В 90-хх был какой-то не такой "прозрачный" как сейчас механизм эмиссии?
Даже тогда было прозрачнее,не было схемщиков прилипал в виде банков,уряд брал и не откашливал разницу между 8% от НБУ и 11.5% "на себя".
Всё шифровали или деньги не попадали в руки крестьян и рабочих?
Можете эту глубокую охрименную мысль пояснить,я не могу понять глубину глубин,этопять(с) бесспорно.

Какие изощрённые способы натянуть сову на глобус у грндепозитчиков появляются,а потом удивляются откуда берутся охрименки,а если заплатить деньги,то и не такие чудеса экономической мысли можно будет увидеть и услышать.

Так вот,пока всё держится на условных "Вовахквасовых" и баблу от Нафтогаза,которые видят на табло межбанка обычные лоховские и напёрсточные приёмы и делают не правильные действия для себя и очень правильные для Ахметовых\Шмыгалей действия.

п.с. Так кто же на МБ происходит,был ли Нафтогаз всей котлетой или просто классическое:все побежали в гривну и я побежал?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:23

  Амвросий написав:[url=https://news.finance.ua/ru/news/-/470593/prognoz-jp-morgan-kurs-grivny-oslabnet-a-vvp-snizitsya-na-5-1]выстрелит[/url], но не сейчас, сейчас все в долларах/евро засели в ожидании, поэтому сейчас не выгодно гривну обесценивать :)

Специально сохранил прогноз морганистов, через полтора месяца посмотрим на их 29.5
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:41

Витренко через 2 месяца выгоняют из "Нафтогаза". Сокращают его должность, и формально его просто уволят. И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны. А заодно и все выигранные решения судов в нашу пользу можно будет просто сливать в унитаз в угоду "Газпрому". Можете начинать считать, сколько это миллиардов долларов в минуса. И как это повлияет на курс гривны.

"Ми зробили їх разом".(с)
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 13 тра, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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