Додано: Сер 13 тра, 2020 13:41

Realist написав: flyman написав: Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить. Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить. Realist написав: Не вистрелить... Не вистрелить... flyman написав: Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні

Ну скільки можна??????

Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.

Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?

Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.

Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.

Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки? Ну скільки можна??????Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?

як перший раз, в перший клас.

От ще недавно набрало з 24,5 на 28 за скільки, за тиждень,

а від 28 до 26,5 за скільки, за 2 місяці і пук-пук (і пересічених каранитом потрусили нести заначки, і Нафтогаз ..).

Що не понятно? Пограйся з пружинкою, може зрозумієш тоді. як перший раз, в перший клас.От ще недавно набрало з 24,5 на 28 за скільки, за тиждень,а від 28 до 26,5 за скільки, за 2 місяці і пук-пук (і пересічених каранитом потрусили нести заначки, і Нафтогаз ..).Що не понятно? Пограйся з пружинкою, може зрозумієш тоді.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/