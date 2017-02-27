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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5398539954005401>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:41

  Realist написав:
  flyman написав:Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
  Realist написав:Не вистрелить...
  flyman написав:Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні

Ну скільки можна??????
Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.
Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?
Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.
Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.
Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?

як перший раз, в перший клас.
От ще недавно набрало з 24,5 на 28 за скільки, за тиждень,
а від 28 до 26,5 за скільки, за 2 місяці і пук-пук (і пересічених каранитом потрусили нести заначки, і Нафтогаз ..).
Що не понятно? Пограйся з пружинкою, може зрозумієш тоді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:53

  yuri_m написав:И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны

Нафтогаз - это типа "государство в государстве" чтоли?
У него есть свои деньги?
Государство будет "прессовать" государственную компанию?

Эти "прогрессивные социалисты" Коболев-Витренко точно что-то попутали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банки.
На півтора місяці пізніше, ніж цього
потребувала країна.
Тепер потрібен лише підпис президента, щоб розблокувати співпрацю із МВФ.
Це дасть доступ до дешевих запозичень Фонду.
Це відкриє для України інші міжнародні кредитні програми.
Це дасть можливість частково перекрити багатомільярдний дефіцит державного бюджету.
Верховна Рада сьогодні зробила все залежне від неї, щоб Україна не стала банкрутом. Попри 16 тисяч поправок, попри спротив олігархів, попри затягування процесу.
Тепер уряд має розумно цей шанс використати."(с)
ВР передає естафету Уряду
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.
Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

Середньорічна-зважена + котячі вуса

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Спробую сьогодні ще раз математично ПОВАНГУВАТИ(слово похідне від імені Ванга) :oops:

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0279(-0,0462). Знову ВПАЛИ. Йшло додолу по 2,79 копійки за добу. Це майже вдвічі повільніше ніж падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0099(+ 0,0114). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,99 копійки за добу. Якось вже меньше копійки за добу.

Повні оберти МБ за тиждень 1406,7806(1090,2173) млн. долярів. Робочий тиждень повний і більший на добу від попереднього. Середні оберти за тиждень склали всього 281,36(272,55) млн.дол. Підросли. Та вони лишились меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 386,08(392,47) млн.грн., які також трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною. Якись дуже нервовий видався тиждень! Розбіг обертів від 142,17 млн. до 415,94 млн.грн. Різниця майже в 3 рази.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6903(26,9775) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,7585(25,7091) грн./дол. і це на 0,93(1,27) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода при продажі доляра 3.62(4.93) відсотка. Ще не погана, та знову втратили, та ще й більше відсотка :(

Доляр по року все ще перекуплено на 0,93 гривні :!:

Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, бо курс доляра вийшов з весняно-літнього коридора комфорту останніх трьох років, та в сторону зниження. Він там знаходився вже більше місяця. А зона комфорту потроху знижуєтья десь до початку серпня, 140-145 день за малюнком. Та середньорічна притягує сильніше за магніт, не дивлячись на супротив НБУ.

Прийшов час Вангувати!
Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.

Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус:
- лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік);
- логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки);
- параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки);
- гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки);
- кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).

Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.

Зображення

Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,5379(25,5667) грн./дол.(кубічний вус) до 25,8024(25,7600) грн./дол. (лінійний вус). Повна розбіжність складає 26.85(19,33) копійки./дол. що є трохи більше 1 відсотка, трошки роздались.

Та поточний курс не дуже поспішає падати, тому більш ймовірна поведінка середньозваженого в рості десь між гіперболою та лінією. Від 25,7778(25,7370) до 25,8024(25,7600). Тут розбіжність складає 2,3 копійки за доляр, що є меньше ніж 0,095 відсотка. Цікаво що середина цього росту приходиться на логаріфм!

Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,7585 грн./дол. попало в означений тижнем раніше діапазон і було ближче до значення лінійного вуса.

Ще цікавина! Знову лінійний вус на прикінець року виводить на кінець 2018 року. І знову логаріфм на кінець 2017 року. А гіпербола знову найближча до 2016 і 2019 років. Картинка майже ідентична тижневій давнині.

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,8882(27,0139) грн./$. Воно впало і це шостий тиждень поспіль! І величина падіння прискорилась. ЗАРАЗ BID НА ГОТІВЦІ НИЖЧЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ :!:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,8882 грн./дол.!

Зображення

Те, що поточні середньотижневі оберти малі, меньші за середньорічні (дуже сповільнена бізнесова діяльність) призвело до того, що у вівторок 05.05.2020 середньоарифметична перевищила середнорічну зважену! Тобто синя лінія пішла під зелену.


Коридор веснянно-літнього комфорту коливається в межах від 26,8507(26,8932) до 27,0507(27,1032) грн./дол. Поточний курс НБУ 26,6903 грн./дол. вийшов з цього діапазону, та більш швидкими темпами почав наближатися до середньорічної зваженої.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:18

  vovakwasov написав:Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.
Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде :)

він тролить ВРУ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20

  stryzhko написав:"Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банки.
На півтора місяці пізніше, ніж цього
потребувала країна.
Тепер потрібен лише підпис президента, щоб розблокувати співпрацю із МВФ.
Це дасть доступ до дешевих запозичень Фонду.
Це відкриє для України інші міжнародні кредитні програми.
Це дасть можливість частково перекрити багатомільярдний дефіцит державного бюджету.
Верховна Рада сьогодні зробила все залежне від неї, щоб Україна не стала банкрутом. Попри 16 тисяч поправок, попри спротив олігархів, попри затягування процесу.
Тепер уряд має розумно цей шанс використати."(с)
ВР передає естафету Уряду

Всё будет замечательно до тех пор, пока КС не дезавуирует (что достаточно вероятно) этот закон.

"Це відкриє для України інші міжнародні кредитні програми" - а в эту мантру я давно перестал верить. Если инвесторы захотят влож(ш)иться в Украину - они вложатся, не глядя ни на какой МВФ (тоже мне "мировое правительство" 8) :evil: ). Они будут смотреть прежде всего на рейтинги, стоимость облигаций, сальдо всяческих балансов, дефицит бюджета, а не на какую-то жалкую подачку, которая даже не перекроет наши выплаты тому же МВФ в этом году.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:22

  yuri_m написав:
  vovakwasov написав:щойно злив 2000 дол. гривня у вільному доступі ...і 10% капає

Хозяин барин... 10% годовых - это 0.83% в месяц. Минус подоходный, итого 0.68% капает на эту сумму в гривнах. Пересчитаем на курс: 26.85+0.68%=27.03. При 27.03 весь заработок станет равен нулю. И это за целый месяц держания гривен в банке. Из-за 18-20 копеек так рисковать? Ну-ну... Удачи!


Из 28.4 до 27 ревальвация дала 3%.
У меня в газе 15%. Фарс 12%. Положить большую сумму для овернайт.
3%+1%= 4% в месяц. Это 4%*12= 52% годовых . Это будет не постоянно, скоро надо будет уходить, но для разминки достаточно .

Если так не рисковать, то как рисковать ??

Нерезы ушли из Турции и дадут нам провалился до 25 и ниже.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:23

  Вкладчик1234 написав:Нафтогаз - это типа "государство в государстве" чтоли?
У него есть свои деньги?
Государство будет "прессовать" государственную компанию?

Эти "прогрессивные социалисты" Коболев-Витренко точно что-то попутали

Компания хоть и государственная, но это совсем не значит, что можно вытряхнуть из нее всё до копейки и превратить снова в тот "Нафтогаз" образца 2000-2013 годов - с сумасшедшими долгами, огромными дотациями из госбюджета, и поголовной коррупцией. Видимо к этому и ведут сейчас компанию, убирая неугодных руководителей. Заодно проще будет слить все интересы Украины в газовой сфере в угоду "братьям" из России. Слабая убыточная компания явно не будет уже конкурентом "Газпрому". Да и подкупить её руководителей станет намного проще. Как это и было с 1991 по 2013 годы...
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:26

Провалился до 25 на сцене :|

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http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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