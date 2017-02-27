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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5399540054015402>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27

Кот шеволіт вусами


Вітаюсь со всіма!
Попередній тиждень подобово:

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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:34

  stryzhko написав:"Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банки.
На півтора місяці пізніше, ніж цього
потребувала країна.
Тепер потрібен лише підпис президента, щоб розблокувати співпрацю із МВФ.
Це дасть доступ до дешевих запозичень Фонду.
Це відкриє для України інші міжнародні кредитні програми.
Це дасть можливість частково перекрити багатомільярдний дефіцит державного бюджету.
Верховна Рада сьогодні зробила все залежне від неї, щоб Україна не стала банкрутом. Попри 16 тисяч поправок, попри спротив олігархів, попри затягування процесу.
Тепер уряд має розумно цей шанс використати."(с)
ВР передає естафету Уряду

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

То есть нальют кучу бабла? Их это может вполне устроить. Для того они и банк мутили, чтоб бабло заграбастать. Интересно, что на это скажет МВФ.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:41

  vovakwasov написав:Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.
Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде :)


Депо будуть нижче 10%...
хіба можливо знімуть податок+збір, тоді до 12%..
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:44

Вообще-то, все эти ворюги от бени до жеваги, бахматого вора, православной с..ки, кауффманов с грановскими, лгуна, молодого дарования (правда, оно в москве) должны сидеть за решеткой. А так это профанация.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:49

  yuri_m написав:
  vovakwasov написав:навіть рибкам не хочеться втрачати кошти тримаючи долари...в ситуації коли можемо допристи до 26,00 :)

. Сейчас еще бизнес начнет оживать после карантина, пойдет спрос на валюту.


Недалековидность.

Из кризиса будем выходить 1-3 года. Кроме этого заводы стоят в США . Сейчас все будут ждать скидки или дефляцию доллара .

Если Вы купите сейчас дорого по одной цене, а мне завод сделает скидки оптом -50%. То вы не продадите свой товар долго , можете выбросить на мусорное и закрыть бизнес, сейчас никто массового покупать ничего не будет . Скидки все будут ждать минимум до нового года.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пылесос тянет из пересичного по снижающемуся курсу, карантин будет продолжаться как АТО, неплохой план для оздоровления.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:05

  stryzhko написав:"Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банки.

Ну может дадут 1.75 ярда первого транша,а надо отдавать в мае 1 ярд гарантий от 2015-го года плюс проценты.
Вот например вчера напечатали эквивалент 700 мио долларов,а ведь до этого были траншики и по 6 и по 10 ярдов,так это много или мало МВФ даст в июне?

Я удивляюсь по форуму сколько нарисовалось грндеполюдей,будете под 10-11% брутто открывать на год депо? Не ссыкотно?

Поторопитесь,ведь НБУ вчера говорил,что пора снижать ставку,ему понравилось!

Столица 26.80 на 26.85 и выше,количество заявок куплю продам примерно одинаковое,люди знают цену словам шмыгалей и их хозяев и не тупят,есть гривна,отовариваются)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:11

  hxbbgaf написав:
Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

То есть нальют кучу бабла? Их это может вполне устроить. Для того они и банк мутили, чтоб бабло заграбастать. Интересно, что на это скажет МВФ.


Это просто чудесно,всё по чеснаку,украл 5.5 ярдов,значит должен получить компенсацию,он говорил,что 2 ярда его устроит,хотя может захочет улучшенную моральную компенсацию,наверное украл пять,значит надо ещё накинуть 5 и по рукам.
Это победа!!!

МВФ выкуси от напёрсточников((((((((((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по курсу идём точь в точь с 2019 годом
поэтому, раньше декабря 2020 года думать о покупке никомуненужного - правильное решение
могу поспорить с оформлением у нотариуса на 1 тыс $

только олешки сейчас покупают никомуненужный
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 13 тра, 2020 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33

  somilitark написав:
  hxbbgaf написав:
Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

То есть нальют кучу бабла? Их это может вполне устроить. Для того они и банк мутили, чтоб бабло заграбастать. Интересно, что на это скажет МВФ.


Это просто чудесно,всё по чеснаку,украл 5.5 ярдов,значит должен получить компенсацию,он говорил,что 2 ярда его устроит,хотя может захочет улучшенную моральную компенсацию,наверное украл пять,значит надо ещё накинуть 5 и по рукам.
Это победа!!!

МВФ выкуси от напёрсточников((((((((((((((((


Ну вони ж не дурні там сидять і всі процеси у нас бачать . Якщо бабло віддадуть з державного бюджету якимсь спеціальним макаром - їм може глибоко плювати ?
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